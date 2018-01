“La Befana viene al Forte…”: un programma ricco a Forte dei Marmi

FORTE DEI MARMI – La Befana quest’anno trascorrerà a Forte dei Marmi ben due giorni. L’assessorato alla Cultura e Turismo, all’interno del cartellone di Natale al Forte 2017, ha organizzato “La Befana viene al Forte…” un programma di eventi che inizieranno il 5 gennaio alle 15.00 e termineranno il 6 gennaio alle 19.00.



Si parte venerdì 5 alle 15.00 in piazza Marconi con l’animazione per i bambini a cura dell’associazione Mandala e lo spettacolo di bolle e musica de La Princi. Intorno alle 17.15 gli animatori condurranno i piccoli ospiti e i loro accompagnatori in piazza Garibaldi, dove è previsto un evento spettacolare di danza verticale: la o meglio le Befane acrobatiche scenderanno direttamente dal Fortino, ballando sulle facciate dell’edificio muovendosi perpendicolari alla parete. L’esibizione, affidata a Il Posto, la prima compagnia in Italia specializzata in performance site specific su piani verticali, sarà resa ancora più d’impatto grazie ad uno uno spettacolo di luci e musica. Tra una performance e l’altra, le Befane distribuirano ai bambini le caramelle.



Sabato 6 appuntamento con due iniziative organizzate dalla Compagnia della Vela: dalle 9.30 alle 19.00 “La Befana Solidale”, presso la sede sarà attiva una raccolta banco alimentare di generi a lunga conservazione che saranno destinati all’associazione “Auser Verde Soccorso Argento di Forte dei Marmi.

Alle 15.00 “La Befana vien dal mare”, ritrovo per i bambini alla spiaggia della Compagnia della Vela (accanto al Pontile); ad attendere la Befana che arriverà su un mezzo a sorpresa, anche i cani della Scuola Cani Salvataggio Firenze, a seguire intrattenimento per i piccoli con distribuzione di caramelle e bevande calde.

La Befana poi si sposterà sulla sua scopa in piazza Garibaldi, dove è prevista per i bambini la Tombola Animata con oltre 400 premi, a cura del Mandala. Intorno alle 17.00, trasferimento alla piazza Marconi dove i gestori del Parco Giochi offriranno ai bambini la merenda.