La befana di animazione e divertimento alla Ego Wellness Resort

LUCCA – Grande giornata di divertimento ed animazione ad Ego Wellness Resort, sabato 6 gennaio, in occasione della tradizionale Festa di Befana. Un pomeriggio speciale tutto dedicato alle famiglie, da trascorrere con piacevole divertimento, tante sorprese ed animazioni per bambini. Una giornata pensata ed organizzata anche per tutti, per i grandi, che dalle 8 alle 19 potranno allenarsi liberamente e soprattutto per i bambini, quando a partire dalle ore 14 si accenderanno i giochi e le fantastiche animazioni dal mondo della fantasia e dei Cartoni a cura di “Incanto Party Planner & Animazione”. Intorno alle 15 ecco che arriverà la protagonista della giornata…proprio lei, la Befana con i suoi regali e il carbone per i più cattivi. Seguirà il momento della “dolce merenda” con gli immancabili befanini e poi le attesissime 2 Tombole di Beneficenza per i piccini, con tantissimi premi in palio donati dei Partners Ego. Una grande occasione anche per gli adulti quella del giorno di Befana per rilassarsi piacevolmente ad Ego Wellness e godere dell’Open Day. Dopo un sano allenamento, alle 17, ecco che scatta la partecipazione alla terza Supertombola di Beneficenza, quella per i grandi… con dolci e ricchi premi.

Per ulteriori approfondimenti si raccomanda la sezione eventi del sito www.egowellness.it.