“La battaglia dei sessi” e “L’infanzia di Ivan” al Circolo del Cinema

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 25 gennaio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato in prima visione “La battaglia dei sessi” di Jonathan Dayton e Valerie Faris con Emma Stone. Commedia sportiva appassionante, calata nel clima sociale e nella colonna sonora accattivante degli anni ’70 che racconta il match di tennis tra la tennista più popolare dell’epoca Billie Jean King e il maturo ex-campione del mondo Bobby Riggs, istrionico e sbruffone, insolente e maschilista fino al midollo. Lui asseriva l’inferiorità delle donne nello sport, e non solo; lei, paladina della lotta contro il sessismo, doveva dimostrare il contrario. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.



Lunedì 29 gennaio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà la proiezione di “L’infanzia di Ivan” uno dei primi film del cineasta russo Andrej Tarkovskij. Un’opera asciutta, semplice se paragonata ai successivi lavori del regista. Tuttavia, siamo di fronte a un film di grande spessore, intriso di profonda umanità che non si ferma davanti a nulla pur di mostrare l’infanzia distrutta di un bambino costretto a sopravvivere in un paese distrutto dalla guerra. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di presentarsi alle casse in anticipo con l’apposito modulo compilato scaricabile sul sito internet www.circolocinemalucca.it nella sezione “Come Partecipare”.