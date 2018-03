Koala Soccer School sbarca anche a Massarosa e Calci e trova in Sinergest il main sponsor

MASSAROSA – Si sta affermando come nuova e ambiziosa realtà, dedicata ai giovani calciatori che vogliono migliorare la propria tecnica. Stiamo parlando della Koala Soccer School di Lucca fondata da Simone Angeli e Manuele Cacicia che da oggi ha trovato il main sponsor nella Sinergest.

Lezioni individuali o di gruppo dedicate alla tecnica calcistica. Un’idea semplice, ma allo stesso tempo innovativa visto che il calcio italiano negli ultimi anni è andato sempre di più verso l’esclusivo miglioramento dell’aspetto tattico e fisico. Koala è ideata e portata avanti da due giovani, ma già esperti, uomini di calcio: l’ex giocatore e capitano della Lucchese Simone Angeli e Manuele Cacicia, vice di mister Nicola alla guida del Crotone fino a qualche settimana fa, ancor prima allenatore delle giovanili di Empoli e Livorno. “Non vogliamo assolutamente sostituirci alle società calcistiche – spiegano i due amici -, ma soltanto essere da supporto, dare l’opportunità a quei ragazzi che ne sentono il bisogno di affinare la preparazione del gesto tecnico. Spesso durante i normali allenamenti del settore giovanile non c’è tempo per approfondire questo aspetto e dunque qui interveniamo noi. Siamo un po’ come il dopo-scuola dedicato a chi ha ancora voglia di imparare”. Nel progetto sono coinvolte anche altre bandiere della Lucchese come Andrea Ruglioni (fino a ottobre responsabile del settore giovanile), Luca Pesi (ex allenatore rossonero) e Alberto Francesconi (ex bomber ed ex allenatore della Pantera) che ha messo a disposizione della scuola i campi in erba sintetica che gestisce a Mugnano.

Le lezioni si tengono il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 19 il sabato mattina dalle 10 alle 13, con gruppi chiaramente divisi in base all’età. Il successo dei primi mesi ha catalizzato l’attenzione di molte realtà toscane e così tra pochi giorni la scuola entrerà in una seconda fase operativa con l’avvio delle lezioni anche a Massarosa e a Calci. Nel team degli istruttori entrerà un’altra stella del nostro calcio: Nazzareno Tarantino, ex attaccante della Lucchese, 50 gol e 271 presenze tra i professionisti.

Insomma, quello del Koala Soccer School è un progetto innovativo, dedicato ai giovani, allo spirito più sano dello sport. Elementi che hanno convinto la software house Sinergest a sposare l’iniziativa e a diventare il main sponsor. In omaggio a Lucca, alla Lucchese, e ai suoi gloriosi colori, i ragazzi della Koala vestiranno la maglia rossonera. E proprio su questa e sulle tute campeggerà in primo piano il logo dell’azienda capannorese.

Per informazioni è possibile inviare una mail a koalasoccerschool@nullgmail.com oppure visitare la pagina Facebook della scuola: https://www.facebook.com/Koalasoccerschool