Kme: il Mise adesso vuole i numeri degli esubieri

BARGA – «Bisogna trovare continuità con gli ammortizzatori sociali così da garantire i lavoratori per tutta la fase di realizzazione del progetto di rilancio dello stabilimento Kme a Fornaci di Barga e che ci è stato presentato oggi, nelle sue linee guida, durante l’incontro al tavolo con il Ministero dello sviluppo economico. Non saranno tempi brevi, si parla anche di 18 o 24 mesi: per questo il governo deve trovare una soluzione, in tempi rapidi». Lo ha dichiarato il coordinatore nazionale della Uilm Siderurgia, Guglielmo Gambardella, al termine del vertice che i sindacati e la dirigenza della Kme Italy hanno avuto con i tecnici del Mise a Roma.

L’azienda ha presentato al governo e ai sindacati le slide con le linee guida del progetto milionario che punta a potenziare la produttività dello stabilimento di Fornaci di Barga (Lucca) sia sotto il profilo dello sviluppo sia sotto quello occupazionale.

I numeri sono importanti: «Kme ha confermato i 70 milioni di investimenti – ha detto ancora Gambardella – e un incremento occupazionale che, tra produzione, piattaforma di produzione dell’energia e centro ricerche varia dalle 100 alle 135 unità circa. Il progetto vuole produrre un aumento della competitività dell’azienda sui mercati internazionali e incrementare i livelli occupazionali. Sotto questo punto di vista, quindi, noi diamo una valutazione positiva sul progetto. Non entriamo nel merito delle questioni ambientali rispetto all’ipotesi del pirogassificatore perché questo sarà compito degli organi preposti a rilasciare tutte le autorizzazioni del caso. Certo resteremo vigili, per il bene dei lavoratori e dei cittadini, rispetto ai quali chiediamo le massime garanzie a tutela della loro salute».

Definiti in maniera più stringente anche i tempi di sviluppo: «La realizzazione del progetto dovrebbe durare dai 18 ai 24 mesi e verificheremo che siano rispettati, passo dopo passo, a partire dalla presentazione del progetto definitivo che l’azienda dovrebbe portare a Roma fra la fine di luglio e l’inizio di agosto. A quel punto – ha proseguito il coordinatore della Uilm – si entrerà nella fase di valutazione della Regione Toscana che dovrebbe durare circa 180 giorni. In particolare sul progetto definitivo dovrà essere rilasciata una nuova Autorizzazione integrata ambientale (Aia) sia per l’aumento dei volumi produttivi, che determinerà maggiori emissioni, sia per la piattaforma del pirogassificatore, destinata a produrre energia tramite gli scarti di cartiera, il pulper. Come sindacati abbiamo comunque chiesto che gli investimenti promessi non riguardino solo la piattaforma energetica ma pure gli impianti affinché siano efficienti e competitivi e potenzino il core business dell’azienda».

Ancora da definire, invece, le cifre in ballo per gli ammortizzatori sociali: «Il Ministero si è preso l’impegno di trovare una soluzione che sarà comunicata nell’incontro previsto il 5 luglio alle 11 ancora al Mise. La richiesta dei tecnici del Ministero all’azienda, però, è stata chiara: stabilire con precisione quali e quanti sono gli esuberi effettivi dei lavoratori entro tale data per il prossimo anno così da poter fare una valutazione degli ammortizzatori sociali necessari. Al momento sono circa 90 per lo stabilimento di Fornaci e 140 per tutto il gruppo. Certo, sarebbe meglio avere uno strumento in aiuto fino al 2021 ma iniziamo intanto ad aggiungere un altro anno di ammortizzatori e cerchiamo poi di dare una continuità – ha concluso Gambardella – per accompagnare lo sviluppo e il rilancio di Kme. Ci sono tante altre realtà che vanno accompagnate in tal senso, così importanti, e per questo riteniamo che la Fornero debba essere modificata e migliorata, a partire dagli aspetti sociali».

All’incontro a Roma erano presenti inoltre le Rsu Uilm di Kme, i vertici aziendali e, per il Ministero dello sviluppo economico, il dottor Giampiero Castano.