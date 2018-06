Kisoro medaglia d’oro alla 79esima Notturna di San Giovanni

LUCCA – E’ stato un finale serratissimo ma alla fine Kisorio ce l’ha fatta: medaglia d’oro per lui alla 79esima Notturna di San Giovanni dove il giovane keniota si impone sugli oltre mille partecipanti della gara sopravanzando, nel finale, anche il connazionale Ngeno della Atletica Libertas di Orvieto, superato di appena un secondo al fotofinish. Grande affermazione per il talentuoso runner di casa Virtus che colora di biancoceleste una delle corse su strada più antiche d’Italia, un percorso di 10 km che si snoda tra le bellezze storiche ed architettoniche del centro storico fiorentino in occasione del santo patrono cittadino. Bella prova anche da parte di Fabio Pizzo che taglia il traguardo con alcuni minuti di ritardo sulle prime posizioni piazzandosi 203esimo nella classifica generale (145esimo nella categoria Senior) spiccando decisamente dalla gran massa dei partecipanti. Nessun podio per la Virtus invece al trofeo per rappresentative provinciali “Aurelio Valvo” di Pontedera, ma comunque una grande occasione per i nostri cadetti e cadette per cimentarsi nelle proprie discipline difendendo i colori lucchesi. A gareggiare per la Virtus c’erano infatti Daniele Landucci nel lancio del disco da 1,5 kg (20,35 metri la distanza finale per lui, valevole per la 11esima posizione in classifica), Carla Frizzi nel lancio del disco da 1 kg (13,03 metri ed 11esima posizione finale), mentre Luna Bresciani e Angela Bullari hanno gareggiato nel salto in alto femminile non riuscendo purtroppo ad esprimere il meglio di sé (rispettivamente 1,3 metri per la 11esima posizione e 1,2 metri con un piazzamento in 13esima posizione). Bilancio comunque positivo per il drappello lucchese che, anche senza aver esibito stavolta strabilianti risultati tecnici, conferma la propria vivacità nel settore del vivaio giovanile locale, in cui da sempre la Atletica Virtus investe tante energie e risorse.