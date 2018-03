Juniores Libertas Femminile vince il campionato e accede alla fase nazionale

LUCCA – Festa grande in casa Libertas Femminile. La formazione Juniores ha vinto il campionato ed

accede così alla fase nazionale grazie al bel successo in trasferta nell’ultima giornata contro il San Miniato di Siena per 3 a 0. Un match porta la firma di Vergaro e Martini che mettono a segno rispettivamente al 2’ e al 28’ del primo tempo due gol che in pratica chiudono i conti già nella prima frazione di gara. La terza rete porta la firma di Acciari e arriva nella ripresa al 37’.

Un successo frutto di un campionato sempre dominato dalle rossonere che non hanno mai mollato e che con caparbietà e sacrificio hanno conquistato questo primo grande ed importante traguardo. Adesso le ragazze di mister Elena Bruno disputeranno per il secondo anno consecutivo anche alla fase nazionale. Un palcoscenico importante per la società del presidente Gianni Nannini che a fine gara ha fatto i complimenti alle ragazze.



«Finalmente possiamo festeggiare – ha commentato Elena Bruno – questo importante

traguardo. Lo scorso anno ci era sfuggiuto all’ultimo, ma quest’anno siamo state molto brave

a crederci sempre. Siamo molto felici per questo grande risultato e adesso affronteremo la

fase nazionale più motivate che mai a fare bene».



Le formazioni della Libertas Femminile di Serie C e Giovanissime torneranno invece di nuovo

in campo, dopo il turno di riposo, domenica. La prima squadra ospiterà la Giovanigranata

Monsummano, mentre le ragazze di mister Del Carlo riceveranno la visita del Pontedera.