Juniores Libertas Femminile ad un passo dalla vittoria del campionato

LUCCA – Con il turno di riposo della Serie C femminile e delle Giovanissime, in casa Libertas occhi puntanti sul team Juniores. Le ragazze di Elena Bruno si giocheranno la vittoria del campionato e l’accesso alle fasi nazionali, sabato pomeriggio alle 17 sul campo di San Miniato contro il San Miniato Siena. Un appuntamento importantissimo, che arriva dopo la conquista con quattro giornate d’anticipo della salvezza con la prima squadra e consentirebbe alla società del presidente Gianni Nannini di tagliare un ulteriore prestigio traguardo per il secondo anno consecutivo. Chiudono il quadro le Pulcine che giocheranno sabato alle 18,30 sul campo El Nino della Santissima Annunciata contro il Tau Calcio Altopascio.

Intanto però la Libertas è protagonista anche fuori dal campo E’ stato presentato nei giorni scorsi a tutte le famiglie delle ragazze iscritte il progetto per la prevenzione degli infortuni ideato proprio dalla società ed in collaborazione con lo studio Del Carlo Odontoiatria per quanto riguarda l’analisi dell’occlusione dentale e con lo Studio Podologico Paoli per l’analisi della baropodometria.

“Siamo molto concentrati – ha spiegato Elena Bruno – sull’ultima gara del campionato Juniores, dove ci basta un risultato positivo per festeggiare la vittoria del campionato. Durante la settimana le ragazze si sono allenate molto intesamente e sono convinta che porteremo a casa anche questo altro prezioso tassello per la nostra società. I campionati della prima squadra e delle Giovanissime riprenderanno nel prossimo weekend”.