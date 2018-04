Juniores a Firenze contro la Fiorentina per la Coppa Toscana, mentre per le Pulcine c’è il derby contro la Lucchese

LUCCA – Concluso il campionato di Serie C con una salvezza conquistata in largo anticipo, la Libertas Femminile concentra le sue forze sulle formazioni Juniores e Pulcine.

Le Juniores di Elena Bruno sono impegnate in trasferta sabato alle 18 nella seconda giornata di Coppa Toscana contro la Fiorentina Womes, vincitrice del campionato. Le piccole “panterine” delle Pulcine invece giocheranno domenica alle 10,30 al circolo El Nino nel derby tutto rossonero contro la Lucchese. Riposano invece le Giovanissime, che torneranno in campo nel prossimo weekend nella gara esterna di Coppa Toscana contro la Pistoiese. Sia le Juniores che le ragazze di mister Del Carlo sono in attesa dell’inizio della fase nazionale.

“Adesso – ha commentato Elena Bruno, che il sette maggio riceverà al primo Fedeltà allo Sport la Sfinge d’Oro – ci concentriamo sulla Coppa Toscana e sulle nostre più piccole. Anche in questa competizione vogliamo assolutamente cercare di fare bella figura, in attesa poi di metterci alla prova nella fase nazionale. Mi auguro che domenica al circolo El Nino ci siano tanti spettatori per assistere al nostro derby “casalingo” contro la Lucchese”.