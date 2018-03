Joel Borek torna in Italia come stagista all’ITE Carrara

LUCCA – Era giunto in Italia il 25 settembre con altri ventidue studenti del Berufskolleg der Stadt Bottrop -un Liceo professionale riconosciuto da alcuni anni come Europaschule- per condividere una settimana di studio e di vita in famiglia con i compagni delle “Relazioni internazionali” dell’ITE “F. Carrara” nell’ambito di un’ esperienza di gemellaggio, unica nel suo genere, che poco tempo prima aveva visto i ragazzi italiani ospiti dei colleghi tedeschi.

Il suo nome è Joel Borek e, proprio grazie al breve ma intenso percorso scolastico ed esistenziale lucchese, ha deciso di svolgere il ruolo di stagista proprio al “Carrara”. Il progetto “Erasmus +”, infatti, prevede, fra le attività di alternanza scuola-lavoro, un mese retribuito di stage all’estero da intraprendere dopo un anno di corso online finalizzato all’apprendimento della lingua del Paese ospitante.

Ormai l’anno è trascorso e Joel fino al 7 aprile sarà lettore della prof.ssa di Tedesco Silvia Rebechi. La coadiuverà in ogni iniziativa didattica curando in particolar modo la dizione e cercando di favorire la comunicazione quotidiana.

Un evento unico nel suo genere, e non solo perché il gemellaggio è una forma di scambio culturale infrequente nei rapporti con le scuole medie superiori tedesche, più orientate, nei contatti con l’estero, verso gli stage, ma anche perché è raro, in un’Europa con sistemi scolastici tanto diversi, e in una Germania dove non sono previsti gli istituti tecnici, trovare una corrispondenza come quella fra l’“Indirizzo economico internazionale”del“Berufskolleg der Stadt Bottrop”, un Liceo professionale riconosciuto da alcuni anni come Europaschule, e l’articolazione“Relazioni internazionali”dell’Istituto tecnico economico “F. Carrara”di Lucca.

L’eccezionalità del gemellaggio, frutto dell’iniziativa lucchese, trova conferma anche nella qualità e peculiarità della sua organizzazione, attenta alle dinamiche relazionali dei soggetti coinvolti non meno che alle attività da proporre loro. Un intero anno scolastico, infatti, è stato dedicato allo studio della personalità e degli interessi di ogni singolo studente, sia italiano sia tedesco, in modo da migliorarne le capacità di interazione nella veste di ospitante e di ospitato e, una volta individuate le coppie, per ben tre mesi prima del viaggio ognuna di esse ha mantenuto i contatti al proprio interno attraverso facebook, whatsapp, instagram e i “social media” in genere così che, dall’8 al 15 settembre in Germania e dal 25 settembre al 2 ottobre in Italia, non fossero degli sconosciuti ad incontrarsi.

Anche le attività di studio sono state ritagliate in base alle caratteristiche delle due scuole di appartenenza: gli studenti italiani, che al loro arrivo hanno ricevuto una mappa della città renana di Bottrop e l’abbonamento gratuito a tutti i mezzi pubblici della zona, hanno partecipato a trenta ore di lezione frequentando regolarmente il Berufskolleg la mattina, visto che l’indirizzo economico di questa scuola prevede lo stesso monte ore e gli stessi percorsi scolastici delle “Relazioni internazionali” dell’ITE “Carrara”. Agli studenti tedeschi, che stanno imparando varie lingue straniere, ma non l’Italiano, è stato, invece, riservato un programma aperto ad una molteplicità di esperienze diversificate a seconda che venissero accolti dall’uno o dall’altro dei tre plessi in cui l’Istituto di istruzione superiore “Carrara-Nottolini-Busdraghi” è articolato.

Per quanto concerne il “Carrara”, i ventitrè alunni del Berufskolleg sono stati impegnati, nelle varie classi, in attività guidate da docenti di lingua francese, inglese e tedesca e da insegnanti di informatica, matematica e scienze motorie, ossia di materie formative e di studio che si avvalgono di linguaggi trasversali. Il progetto ha trovato compimento in una visita a palazzo Orsetti, dove il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, si è reso pienamente disponibile a rispondere alle domande poste dai ragazzi.

Sia agli studenti del Berufskolleg sia a quelli dell’ITE “Carrara” è stato rilasciato dal dirigente scolastico Cesare Lazzari un attestato di riconoscimento del percorso intrapreso, un documento valido non solo ai fini dell’alternanza scuola-lavoro, ma anche per aggiornare il proprio curriculum vitae.

Significativo, infine, per la valutazione dell’esperienza, uno dei tanti messaggi di gradimento da parte dei genitori, secondo il quale la novità dell’1 a 1 (un/a ragazzo/a per famiglia ospitante e non due, come di consuetudine) ha contribuito a migliorare la qualità della relazione umana e a far conseguire ai giovani una maggiore autonomia sotto il profilo linguistico.