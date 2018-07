James Blunt protagonista della seconda serata del Pistoia Blues

PISTOIA – Seconda serata e via al week-end centrale per il Pistoia Blues Festival che vedrà domani sul palco il cantautore britannico James Blunt alla 39esima edizione del Festival. James Blunt torna in Italia con il suo “The Afterlove Tour” forte del consenso mondiale del suo quinto lavoro in studio che lo ha portato a raggiungere complessivamente oltre 30 milioni di dischi venduti tra album e singoli, accumulando più di 625 milioni di views su YouTube e oltre 680 milioni di streams nelle piattaforme digitali. Ad anticiparlo la band imolese dei Five To Ten: il trio atipico guidato da Silvia De Santis alla voce, con Fabio “Farian” Biffi al piano e Fabio “Fax” Fenati alla batteria, presenterà l’ultimo lavoro discografico “Stupid Now”. Inizio concerto ore 20:45. Biglietti ancora disponibili alla cassa di Via Roma (apertura ore 18:00) con prezzi variabili a partire da 35€. Aperture porte ore 19:30.

James Blunt è autore di brani pop, folk e rock e polistrumentista completo: suona pianoforte e chitarra (anche durante i suoi show) e mellotron. Dopo un’insolita carriera militare (è stato capitano dell’esercito inglese e protagonista di diverse missioni all’estero) grazie a Linda Perry arriva al suo primo contratto discografico ed incide l’album “Back to Bedlam”. Il terzo singolo del disco “You’re Beautiful” lo lancia come grande rivelazione mondiale. Un successo sempre crescente confermato dai dischi successivi (“All The Lost Soul”, “Some Kind of Trouble”, “Moon Landing” fino al recente “Afterlove”, album, acclamato dalla critica, realizzato da autori e produttori prestigiosi quali Ed Sheeran, Ryan Tedder, Emily Warren (The Chainsmokers), Mozella (Miley Cyrus, Madonna) e Stephan Moccio (The Weeknd).

Non solo Piazza Duomo: da domani tutta la città tornerà a respirare lo spirito del Blues con il mercatino e tantissima musica nel centro storico. Ecco un riassunto delle principali attività collaterali tutte ad ingresso libero.

TEATRO BOLOGNINI / Alle 23:30 (Ingresso libero fino ad esaurimento posti) concerto di Mike Zito “Best Blues Artist 2018”. Artista che ha avuto un’ascesa verticale nell’ultimo anno nel panorama blues made in USA. Best seller nella classifica Billboard nelle prime settimane del 2018 superando artisti del calibro di Ben Harper, Charlie Musselwhite e Joe Bonamassa. “Make Blues Not War” è l’ultimo album solista per Ruf Records di questo straordinario chitarrista dalla voce soulful, che fonde blues e rock esaltando le radici Texane. Pluri-nominato e premiato ai Blues Music Awards, fondatore del supergruppo Royal Southern Brotherhood.

PIAZZA DELLA SALA / Alle ore 19:00 in Piazza della Sala si esibirà il duo Gas & Harpo Blues Duo. Amici e bluesmen da sempre, Gas e Harpo incrociano chitarre e armoniche dagli anni Ottanta con un sound ruvido e viscerale guidato dall’energia chitarristica e vocale di Gas e dall’armonica intinta nelle torbide acque del Mississippi di Harpo.

PIAZZA GAVINAGA: Alle 17:00 Blues Jam con docenti e allievi delle Clinics, a seguire alle ore 19:00 Biagetti Power Trio (con replica alle 23:00). Federico Biagetti è musicista a 360°: cantautore, chitarrista, polistrumentista, compositore e arrangiatore. Lavora con autori e compositori italiani tra cui Zucchero con il quale ha lavorato al suo ultimo album Black Cat e del quale ha aperto i concerti all’Arena di Verona. A seguire alle 21:00 Jack & Delivery Man, folk e blues sono le coordinate base di questo duo che propone una versione acustica e scarnificata del sound roots americano. Sulla strada da anni J&DM sanno come consegnare al pubblico autentico blues.

LOGGIATO SAN LEONE: Presso il Loggiato della Piazza Dj SET dalle 20:30 con David Love Calò tra rock, breakbeat, hip hop, rare grooves e ambient.

PIANETA MELOS: Venerdì 13 luglio alle 21:00 andrà in scena la Magic Bones Big Band, la rock blues band guidata da Emiliano Degl’Innocenti (voce, chitarra, armonica), con Giovanni Grasso al basso e Matteo Sodini alla batteria.

PIAZZA SAN GIOVANNI – Alle 21:00 nuovo set dei Gas & Harpo Blues Duo.