IX concorso pianistico internazionale: Massarosa capitale della musica

MASSAROSA – Tutto pronto a Massarosa per la IX edizione del Concorso Pianistico Internazionale Massarosa. Al via mercoledì 6 giugno al teatro Vittoria Manzoni le fasi eliminatorie che vedranno gli oltre trenta partecipanti sfidarsi, con programmi di alta qualità, per aggiudicarsi un posto alla finalissima di sabato 9 giugno.

Un concorso che cresce di anno in anno grazie al direttore artistico il M° Riccardo Risaliti e al lavoro dell’Associazione Musicale Massarosa, organizzatrice dell’evento. Un concorso che può vantare giovani e promettenti concertisti provenienti da tutto il mondo: dalla Cina agli Stati Uniti, dalla Corea ai paesi dell’Est uniti nella passione della musica. La fase eliminatoria proseguirà anche giovedì 7 giugno per poi entrare nel vivo della manifestazione venerdì 8 giugno con la semifinale e la finalissima condotta dal presentatore e giornalista Andrea Montaresi, sempre al teatro Vittoria Manzoni.

Anche per la nona edizione a giudicare i giovani concertisti una giuria d’eccezione: Anna Kravtchenko, Mi-Joo Lee, Riccardo Risaliti, Claudius Tanski ed il presidente di giuria Massimiliano Caldi. Confermata sul palco anche la presenza del prestigioso pianoforte Fazioli con cui i concertisti avranno l’onore di esibirsi.

«Un ringraziamento speciale – ha dichiarato Antonella Moscardini dell’Associazione Musicale Massarosa – ai cittadini che anche quest’anno hanno aperto le porte delle loro case per far provare i ragazzi in gara ed ovviamente anche agli sponsor che rendono possibile il tutto».