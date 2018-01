Italiano agli stranieri: riprendono i corsi Ditals ad Altopascio

ALTOPASCIO – Dopo il successo della prima tranche, tornano ad Altopascio i corsi Ditals per insegnare italiano agli stranieri. Un percorso di studio che affronta i temi della didattica, della glottologia e della storia della lingua italiana per formare insegnanti di italiano, riconosciuti con la speciale certificazione rilasciata dall’Università per stranieri di Siena. I corsi Ditals sono propedeutici al superamento dell’esame, indispensabile per insegnare italiano come seconda lingua. L’apprendimento dell’italiano, infatti, è sempre più richiesto e, con i Ditals, sarà possibile acquisire le competenze necessarie per insegnare a immigrati, adulti, bambini, adolescenti e studenti universitari che non parlano italiano.



I corsi si svolgeranno ad Altopascio, alla scuola primaria in piazza Dante Alighieri: Altopascio, infatti, è una delle quattro sedi toscane riconosciute dall’ateneo senese per seguire il percorso formativo. Al termine delle lezioni sarà possibile accedere all’esame finale che certificherà le competenze acquisite dagli studenti. Le lezioni, che saranno condotte da Ivana Azzalini, docente del Centro di Cultura per Stranieri dell’Università degli Studi di Firenze, e Giuliana Magazzù, insegnante dell’Istituto Comprensivo di Altopascio, inizieranno mercoledì 17 gennaio e proseguiranno fino al 7 marzo con cadenza settimanale. Per iscriversi c’è tempo fino al 15 gennaio.



Per informazioni e iscrizioni: Devid Panattoni, referente Ditals IC Altopascio, devid.panattoni@nullgmail.com; Andrea Lastrucci, coordinatore Ditals IC Altopascio, cp.cilsditals@nullicaltopascio.gov.it; Scuola primaria di Altopascio, 0584/25268; Scuola secondaria di primo grado di Altopascio, 0583/25125.