Italia contro Francia: gli studenti di Campus in gara per l’innovazione

LUCCA – Sono 15 gli studenti dei Corsi di Laurea in Turismo di Fondazione Campus che hanno risposto al bando per la partecipazione ad “HOT – Hackathon fOr Tourism” di Nizza.

L’hackathon è organizzato dalla CCIAA di Nizza e Costa Azzurra – all’interno del progetto RETIC- e si svolgerà venerdì 6 e sabato 7 aprile 2018, presso il Business Pôle di Sophia Antipolis (Francia). L’evento fa parte delle iniziative previste nel progetto transfontaliero di cui il Polo Tecnologico Lucchese è capofila e con il quale ha l’occasione di promuovere l’innovazione in tre settori strategici per l’economia del territorio: turismo, nautica e tecnologie energetiche.

L’hackathon, una gara di progettazione non-stop di 30 ore, ha lo scopo di raccogliere le inevitabili sfide che le nuove tecnologie, legate ad internet e al mondo digitale, portano anche nel settore del turismo.

Grazie alla collaborazione tra Polo Tecnologico Lucchese, partner del progetto Retic, e Fondazione Campus gli studenti avranno la possibilità di misurare, in un contesto agonistico internazionale, la propria creatività, la capacità di immaginare nuovi prodotti e servizi, con l’obiettivo di sviluppare in squadra un progetto innovativo, legato al tema del turismo di domani.

Gli studenti di Campus, per partecipare alla maratona, hanno usufruito del bando voucher, studiato dal Polo Tecnologico proprio per favorire il networking, la nascita di imprese e di soluzioni innovative. Il bando è sempre aperto ed è possibile scaricarlo dal sito web del Polo http://www.polotecnologicolucchese.it.