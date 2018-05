Invasione notturna di biciclette per le vie di Lucca: in arrivo la quarta edizione di Ego Slow Roll

LUCCA – Torna con la sua quarta edizione domani 3 maggio la Ego Slow Roll, una tra le più attese iniziative wellness. Il percorso prevede un giro di quindici chilometri, tra le Mura Urbane e la circonvallazione con le proprie biciclette (o presa a noleggio presso il punto di ritrovo, Ego City Lab di Via Carlo Del Prete), personalizzata come meglio si desidera, l’importante è che sia ben illuminata. I volontari incaricati riconoscibili dalla pettorina gialla precederanno chiuderanno il gruppo per vigilare sul percorso, e per garantire sempre il massimo della sicurezza. La partecipazione è gratuita e tra tutti i partecipanti sarà estratta a sorte proprio una bicicletta da città. Il ritrovo per tutti sarà in Viale Carlo Del Prete, 51, presso l’Ego City Fit Lab, alle ore 20.30.