Intervento per trolley sospetto a Borgo Giannotti: all’interno solo strumenti medici

LUCCA – Una valigia sospetta, nello specifico un trolley di piccole dimensioni, è stata segnalata sull’utenza 112, nella notte, da parte di alcuni privati cittadini, nella frazione Borgo Giannotti di questo capoluogo. La stessa non presentava alcun segno particolare di identificazione e secondo le testimonianze raccolte sembrava essere stata lì abbandonata poco dopo la mezzanotte.

I Carabinieri di Lucca, intervenuti per primi sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza la zona, mentre contestualmente veniva richiesto l’intervento del Nucleo Carabinieri Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale di Firenze. Giunti sul posto in poco tempo dall’attivazione, questi ultimi, alla presenza dei Vigili del fuoco e di personale medico, hanno dapprima verificato l’assenza di insidie all’esterno e successivamente hanno aperto il bagaglio mediante un’esplosione circoscritta, che però è stata logicamente udita, data anche l’ora, da molti residenti della zona.

All’interno si poteva così apprezzare la sola presenza di un apparato elettronico, con ogni probabilità un dispositivo medico diagnostico, di medie dimensioni, completo di tutti gli accessori. Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario dello strumento. Qualche disagio, ma nessun pericolo per i residenti dell’area.