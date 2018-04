Interventi del Soccorso Alpino a Querceta e sull’Ania: tutti salvi i dispersi

LUCCA – Doppio intervento del Soccorso Alpino, quest’oggi, in provincia di Lucca. Il primo è avvenuto in Alta Versilia, quando, attorno alle 16:30, nei pressi dell’abitato di Azzano, una signora – in forza al Cai – è scivolata su un sentiero. Con il supporto della centrale operativa del 118, da Querceta sono stati inviati 5 soccorritori in appoggio per le operazioni di recupero e soccorso, che si è svolto senza alcun problema.

Il secondo intervento, invece, è avvenuto attorno alle 21 sul sentiero n.8, dove due escursionisti, privi di abbigliamento e attrezzatura adeguata e, in particolare, senza luci, hanno perso la traccia del sentiero quando si trovavano nei pressi della località Moscoso.

Le centrale operativa del 188 ha attivato la stazione di Querceta che ha così predisposto due squadre per la ricerca dei due dispersi che, infreddoliti e disorientati, sono stati individuati e accompagnati in un primo momento a Casa Giorgini e poi alle loro auto. Il ritrovamento dei due dispersi è stato possibile e rapido soprattutto grazie ai cellulari e alla funzione di geolocalizzazione.

«Il consiglio generale – dice il Soccorso Alpino – oltre a un’attenta pianificazione preliminare dell’escursione, è quello di possedere un’attrezzatura adeguata: abbigliamento caldo per far fronte a eventuali contrattempi o cambiamenti meteo e soprattuto dotarsi di pila frontale, oramai reperibile a prezzi accessibili pressoché ovunque».

Anche la Stazione di Lucca è stata attivata nella nottata di mercoledì dal 118 per soccorrere 4 persone che stavano praticando il torrentismo lungo il torrente Ania: l’allarme è scattato attorno all’una di notte per segnalare la presenza delle 4 persone bloccate al buio, in prossimità della penultima calata.

Un membro del gruppo verso la mezzanotte aveva avvertito la famiglia della situazione, dicendo che avrebbero passato la nottata sul posto a causa delle lampade scariche.

Dopo lo spegnimento dei telefoni, la preoccupazione da parte delle famiglie è cresciuta in maniera esponenziale ed è stata decisa l’attivazione della squadra di Lucca che si è diretta sul posto con l’obiettivo di procedere al recupero dei dispersi.

Poco dopo le 3 e mezza, dopo la risalita dal basso del torrente e il superamento di vari salti, c’è stato il contatto visivo in corrispondenza del secondo salto. Sono seguiti alcuni tentativi e i tecnici sono riusciti a portare verso valle i vari componenti, dando la priorità a quelli maggiormente infreddoliti.

Le operazioni di soccorso si sono concluse attorno alle 5 e mezza con l’arrivo del fuoristrada del Sast che ringrazia la centrale Enel Green Power che ha messo a disposizione il proprio personale reperibile per garantire la massima sicurezza delle operazioni anche se, nonostante la presenza della centrale a monte, verso Coreglia, non ci sarebbe stato alcun pericolo di variazione sensibile della portata del torrente.