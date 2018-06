Instore: il rapper Achille Lauro allo Sky Stone and Songs con “Pour l’Amour”

LUCCA – E’ uscito da pochissimi giorni il suo nuovo disco ‘Pour L’Amour’ ed è già campione di vendite, quindi non poteva mancare la tappa lucchese anche per Achille Lauro che sarà allo Sky Stone & Songs lunedì 2 luglio, a partire dalle 14:30, quando incontrerà i suoi fans e presenterà il nuovo album.

Achille Lauro – vero nome Lauro De Marinis – è nato a Roma nel 1990 e inizia la sua carriera grazie al fratello maggiore e al ‘Quarto Blocco’, grazie al quale, nel 2012, incide il primo mixtape, ‘Barabba’ e, visto il successo, dopo pochi mesi, il secondo ‘Harvard’. Nei suoi testi racconta un’adolescenza passata tra la fame, le droghe, lo spaccio, in uno scenario fatto di case popolari e delle difficoltà che i più piccoli hanno per ‘restare vivi’ e magari emergere in quartieri come questi. Subito attira l’attenzione della scena italiana rap e riceve i complimenti di rapper del calibro di Noyz Narcos, con il quale più tardi collaborerà.

Nel 2014 arriva l’esordio discografico, ‘No Twitter’, seguito da altri tre album, tutti di successo, per arrivare quest’anno a ‘Pour l’amour’: 14 tracce per 44 minuti di musica interamente prodotta da Boss Doms e che vanta i featuring di Clementino, Rocco Hunt, Cosmo, Gow Tribe, Quentin40 e Puritano.

Per maggiori informazioni: www.skystoneandsongs.it