Installati 14 nuovi true box sulle strade del Comune di Camaiore

CAMAIORE -Sono stati installati nella giornata di oggi sulle strade del Comune di Camaiore quattordici nuovi true box ovvero postazioni fisse in cui potrà essere inserito periodicamente il telelaser, strumento che rileva la velocità dei veicoli, la validità della copertura assicurativa e della revisione. Ricordiamo che eventuali violazioni delle norme del Codice della Strada potranno essere soggette a contravvenzione solo in presenza di agenti della Polizia Municipale. L’attivazione avverrà nei prossimi giorni.

Dopo le positive sperimentazioni su via Italica (nel tratto del Centro Commerciale Naturale “Le botteghe delle befane”) e via del Fiaschetto, l’Amministrazione ha scelto di collocare le postazioni sulla SP1 Francigena nel tratto tra via Pertini e via Gattarella, sulla SR439 Sarzanese tra via Italica e via Arginvecchio, su via Trieste, su via Antenna, su via Italica nel tratto tra il cavalcaferrovia e il Mercato Ortofrutticolo, su via Gusceri tra via Verdina e via Sterpi e infine su via Macchia Monteggiorini tra via del Paduletto e via Arginvecchio.

Presto ne saranno installati di nuovi, tra i quali quello sul tratto della SP1 Francigena nei pressi della frazione di Montemagno per cui si attendono le necessarie autorizzazioni da parte della Provincia di Lucca.