Instagram protagonista al Palace di Viareggio con il Blogging Breakfast

VIAREGGIO – Dopo essere stato a Pisa e a Lucca e persino alla Cittadella del Carnevale, il Blogging Breakfast torna, sabato 17 marzo, all’Hotel Palace di Viareggio, laddove c’era stata una prima, timida edizione, nell’ottobre 2017.

Il Blogging Breakfast è diventato un must per i blogger toscani e non solo. L’ideatrice Silvia Ceriegi, pisana, animatrice del portale Trippando, spiega: <<Si tratta di una mattinata conviviale in cui blogger dei più disparati argomenti si riuniscono per confrontarsi e crescere insieme>>. Di quel sabato mattina di fine ottobre è rimasto l’entusiasmo ma è cresciuto ogni volta il numero dei partecipanti: molti tornano portando amici. Si sono create amicizie e sono nate nuove idee e collaborazioni.

Sabato 17 marzo i blogger si riuniranno nella sala del pianoforte dell’Hotel Palace di Viareggio. Davanti a un fetta di torta e un cappuccino, faranno network ed ascolteranno l’ospite di turno, Francesca Giagnorio, che parlerà di un tema di grande interesse per chi ha la passione per il blogging ed i social network: Instagram.

Francesca Giagnorio, classe 1993, sul web dal 2013 col suo blog Everyday Coffee, ha cominciato a scrivere sul web per dar sfogo alla sua creatività, mettendo in pratica i suoi studi classici e l’amore per lo storytelling. Abbandonata l’università a 5 esami dalla laurea, Francesca si è buttata in un mondo che sentiva totalmente suo e in cui poteva raccontare e raccontarsi utilizzando tante forme e canali: Instagram in primis. Il suo profilo, @francescagiagno, è seguito da oltre ventisei mila persone e la curiosità è che tutte le foto pubblicate – anche quelle in cui compare lei – sono scattate da Francesca stessa. Come? Lo svelerà durante la colazione!

L’organizzatrice, Silvia Ceriegi, nota ai media per aver abbandonato il tanto agognato posto fisso statale, dal luglio 2017 è blogger a tempo pieno ed organizza, solitamente a Viareggio, corsi per chi vuole aprire un blog o vuole monetizzarlo. I prossimi appuntamenti sono il 7 aprile, con “Fatti Trovare”, corso per professionisti che vogliono migliorare la loro presenza online e il 20 e 21 aprile, col corso “Blogging Pro”, alla quarta edizione, in cui la Ceriegi insegnerà ai blogger presenti come creare progetti da presentare alle aziende e come monetizzare il proprio blog.

Per avere altre informazioni sui Blogging Breakfast e per aderire si può contattare Silvia Ceriegi per telefono (328.0161268) o per email (silviaceriegi@nullgmail.com oppure silvia@nulltrippando.it o consultare la pagina http://www.trippando.it/blogging-breakfast-colazione-network-blogger/)