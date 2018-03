Insieme per Altopascio: ‘Su It Risorse il Comune agisca in autotutela e sospenda le autorizzazioni’

ALTOPASCIO – Si è chiuso con la perentoria richiesta da parte della minoranza al sindaco D’Ambrosio di procedere con un atto di autotutela, da chiedere formalmente alla Regione, che sospenda e annulli l’autorizzazione concessa con troppa superficialità all’azienda che tratta rifiuti speciali e pericolosi , non tenendo conto della legge e della salute dei cittadini, il consiglio comunale straordinario sulla vicenda della It Risorse.

Un consiglio comunale che rimarrà nella storia amministrativa del comune di Altopascio per la grande partecipazione dei cittadini, giustamente preoccupati dalle conseguenze di questo atteggiamento del comune , e per l’imbarazzo della maggioranza che ha evidenziato le modalità molto discutibili e preoccupanti con le quali si è accordata una autorizzazione a una ditta che tratta rifiuti speciali e pericolosi.

Maurizio Marchetti , Fabio Orlandi e Elena Silvano hanno ripercorso con interventi applauditi dai presenti tutti i passaggi di un insediamento viziato dalla mancata osservazione di una legge che rende impossibile collocare aziende di tale pericolosità nel raggio di 500 mt dal centro abitato.