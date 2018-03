Insieme per Altopascio “Giunta D’Ambrosio allo sbando, diserta l’assemblea generale dei dipendenti del Comune”

ALTOPASCIO – Con un atto ostile senza precedenti, la giunta comunale di Sara D’Ambrosio dimostra ancora una volta tutta la sua inadeguatezza non partecipando alla assemblea generale di tutti i dipendenti, richiesta dalla rappresentanza sindacale unitaria dell’ente e che si è svolta stamani ( Venerdi 30 Marzo 2018) nella Sala dei Granai di piazza Ospitalieri.

Un’ assemblea sindacale ufficiale e che dovrebbe essere sacra per chi da anni propone le solite formule care alla sinistra,dimostrando ancora una volta che un conto sono le parole e un altro conto sono i fatti.

A riprova di questo, nessun membro dell’amministrazione comunale ha preso parte all’assemblea, nonostante l’invito, e si tratta di un fatto che non è mai accaduto negli ultimi 25 anni a Altopascio.

Comprendiamo bene che D’Ambrosio e compagnia abbiano difficoltà e imbarazzo a confrontarsi in un’assemblea con tutti i dipendenti, visti i numerosi problemi sul tappeto.

Che il personale del comune di Altopascio sia veramente esausto di una giunta che sta creando problemi quotidiani è un dato ormai consolidato, come del resto dimostrano i fatti.

Funzionari rinnovati mese per mese, fuga di dipendenti, soprattutto dall’ufficio tecnico e non solo, un clima molto teso e che non agevola la soluzione dei problemi e la realizzazione anche della ordinaria amministrazione.

Un quadro desolante che trova come risposta la fuga dalle proprie responsabilità, piuttosto che un dialogo anche teso ma , magari, costruttivo. Insieme per Altopascio con Marchetti e Ricciarelli non si è mai sottratta ad alcun tipo di confronto, il Pd che si autoproclama difensore dei diritti dei lavoratori, si. Ciascuno rifletta dove sta l’errore.

Insieme per Altopascio