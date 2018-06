Insieme per Altopascio e Lega “Sul fontanello la giunta D’Ambrosio ha approvato la delibera”

ALTOPASCIO – Dopo l’esplosione del caso del fontanello sigillato dalle autorità competenti , fatto mai avvenuto prima, emergono altri inquietanti particolari nella condotta dell’amministrazione comunale altopascese.

Infatti, nel disperato tentativo di sottrarsi alle proprie, imbarazzanti responsabilità, il sindaco Sara D’Ambrosio, il vicesindaco Daniel Toci e gli assessori Pellegrini, Sorini, Remaschi e Cagliari hanno tentato , con comunicazioni risultate non vere e omissive, di scaricare la colpa su altri, cominciando da Acque Spa per arrivare agli uffici comunali.

Purtroppo per loro, i loro tentativi si dimostrano inutili per la presenza di documenti chiari e incontrovertibili. Infatti, quando dicevano che non era vero l’abuso edilizio noi avevamo il numero di protocollo dello stesso, e oggi, quando fanno finta di nulla, abbiamo la delibera di giunta numero 175 del 28 Agosto 2017.

In essa si legge chiaramente che la giunta al completo ha approvato il progetto definitivo dell’opera, certificando che non ci sono vincoli urbanistici e autorizzando Acque Spa a realizzare tecnicamente l’intervento.

Insomma un altro esempio di tentativo di confondere le acque, attribuire le responsabilità agli altri. Un modo di procedere da asilo infantile che si commenta da solo ma che evidenzia sempre di più l’inadeguatezza di un manipolo di esponenti di un partito ormai disciolto che non hanno né esperienza né aiuti esterni per gestire una cosa più grande di loro come il comune di Altopascio.

Questa delibera dimostra, ancora una volta, la superficialità con la quale si opera a Altopascio, che condiziona in negativo tutta la vita dei cittadini.

Insieme per Altopascio e Lega