Insieme a Conad una serata su cibo e cucina di qualità

LIDO DI CAMAIORE – Una serata che si anima in un talk show culinario, dal sapore tutto particolare quella di scena giovedì 2 agosto sul palco di Lido Cult, davanti il pontile di Lido di Camaiore.

Il pubblico (inizio ore 21.30, ingresso libero) assisterà ad una vera e propria sfida ai fornelli tra i soci Conad: Luca Ragghianti del Conad di Massarosa via Sarzanese loc. Ficaia, Daniela Ritaggio e Valerio Giuntoli del Conad City di Viareggio viale Carducci, Roberto Nocchi e Luca Rontani del punto vendita Conad di Viareggio via Pisana e Alessia Bevilacqua del Conad City di Capezzano Pianore in via Giacosa.

L’idea è stata lanciata dall’ABC (associazione albergatori balneari e commercianti) di Lido di Camaiore per dare brio all’estate 2018. Tema della serata: può la grande distribuzione rappresentare una garanzia di alta qualità nei prodotti? E chi meglio dei soci imprenditori Conad, che ogni giorno interpretano le esigenze di spesa dei consumatori, per rispondere a questo quesito ? I Soci Conad ed i loro collaboratori si cimenteranno in cucina tra i prodotti della linea “Sapori&Dintorni Conad”, il marchio che caratterizza l’offerta di specialità alimentari di eccellenza della tradizione regionale italiana: quasi 300 prodotti in oltre 70 categorie merceologiche legati alle diverse tradizioni gastronomiche locali, dai salumi e formaggi tipici regionali, a cui si affiancano oli, pasta, confetture, sottoli e sottaceti e prodotti del settore ortofrutta, una selezione di prodotti fatti con materie prime locali e con metodi tradizionali di trasformazione e preparazione. La linea Sapori&Dintorni Conad è solo uno degli esempi che dimostrano la grande attenzione che Conad dedica alla qualità dei prodotti e alle eccellenze locali.

Fra pentole e fornelli i soci e la “Compagnia degli chef Conad” rappresentata dallo chef Beppe Sardi, che presenterà la peculiarità dei prodotti utilizzati nella preparazione di piatti, si sfideranno all’insegna dei sapori della tradizione, utilizzando materie prime del territorio ….sul palco come nella quotidianità!

Tra il pubblico sarà selezionata una giuria, che assaggerà e giudicherà le pietanza proposte dai 4 soci Conad. Ma ci sarà spazio anche allo spettacolo e all’estetica in cucina, grazie alla presenza di Claudio Menconi che eseguirà delle meravigliose sculture sul palco utilizzando solo frutta e verdura. Sotto al palco ci saranno anche i ragazzi dell’Istituto Alberghiero Marconi di Viareggio e Seravezza per il servizio.

La serata sarà ospitata sul palco di Lido Cult, l’appuntamento principe dell’estate 2018 a Lido: un salotto all’aperto per parlare di cucina, cinema, cultura, sport, moda, gossip di scena nei mesi di luglio e agosto sulla passeggiata a mare di Lido di Camaiore condotto da Claudio Sottili.

L’appuntamento, ad ingresso libero avrà inizio alle 21.30 e sarà ripreso integralmente dalle telecamere di ReteVersilia-Noi Tv. Lido Cult – giunto alla sua terza edizione – è reso possibile grazie al contributo di: CONAD DEL TIRRENO, OBI, BCC BANCA VERSILIA LUNIGIANA E GARFAGNANA, INFALL, DIEFFE ANTINCENDI, ETRURIA LUCE E GAS, REMAX QUALITYHOUSE, PAMGEL, TOSCOPESCE , S.A. MONSELESAN E CUPISTI GROUPAMA

