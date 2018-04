La media di Ponte a Moriano cheide l’intervento urgente del Comune: ‘Piove nella scuola, locali inagibili’

LUCCA – La Scuola secondaria di primo grado di Ponte a Moriano non ci sta più e vuole gli interventi di manutenzione ai danni causati dalle infiltrazioni di acqua piovana.

«Il 21 gennaio – scrivono docenti e personale di segreteria dell’Istituto compresivo 5 – abbiamo segnalato all’amministrazione comunale di Lucca le infiltrazioni di acqua piovana dal soffitto dell’ufficio di presidenza: a quel momento le infiltrazioni erano circoscritte a porzioni ben limitate del soffitto».

L’inverno non è certamente stato dei più ‘secchi’ e, quindi, la situazione non poteva che peggiorare: «Da allora – dicono infatti – in assenza di interventi di manutenzione, le infiltrazioni si sono estese a tutta l’area, interessando, oltre all’ufficio di presidenza, anche i locali annessi e allargandosi fino al soffitto sopra le scale che collegano il piano terra al primo piano, rendendole di fatto inagibili. Si stanno, inoltre, progressivamente estendendo al soffitto sopra la platea del teatro».

In pratica, stando a quanto raccontano, ogni volta che piove, l’acqua dal soffitto si concentra sui pavimenti e filtra al piano di sotto. «A fronte di questa situazione – proseguono docenti e personale di segreteria – abbiamo dovuto sgombrare i locali annessi all’ufficio di presidenza da mobili, arredi e qualsiasi altra dotazione d’ufficio».

Non solo: «A questo punto l’area è completamente inagibile e l’Ufficio di presidenza è stato spostato al piano terra, nella stanza disponibile, che, però, è anch’essa interessata da infiltrazioni provenienti dalle tubazioni dell’impianto di riscaldamento che perdono da diversi anni».

«Ci rincresce constatare – concludono – la situazione di degrado e abbandono in cui versa la scuola media di Ponte a Moriano (l’unica secondaria di primo grado dipendente da questo istituto comprensivo) che accoglie ben 234 alunni. La segnalazione riguarda purtroppo solo una parte della scuola, in quanto interventi di manutenzione dovrebbero essere fatti, come più volte richiesto, alla palestra utilizzata anche da varie associazioni, agli spogliatoi e ad alcune aule».

Ma, in attesa di interventi più complessi, intanto, quello che chiedono è che venga fatto qualcosa per le infiltrazioni di acqua all’interno della scuola.