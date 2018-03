Innovazione e territorio: Luca Menesini visita la Sinergest di Lunata

CAPANNORI – Innovazione, soluzioni tecnologiche e attenzione allo sviluppo delle aziende del territorio. Sono queste le parole chiave emerse durante la visita del sindaco di Capannori Luca Menesini nella sede di Lunata della Sinergest.



A fare gli onori di casa il Ceo Marco Vannucchi che ha illustrato al primo cittadino il lavoro quotidiano e gli ambiziosi progetti futuri della software house che si occupa di informatizzazione dei processi organizzativi aziendali, in particolare di sistemi qualità, sicurezza, ambiente. L’occasione per far conoscere meglio al sindaco una delle imprese sicuramente più innovative del territorio da lui amministrato. Nata nel 1999 come piccola realtà in ambito consulenza, adesso Sinergest è leader di mercato nel suo settore dei software con 25 dipendenti e oltre 300 clienti, tra multinazionali e corporate group sparse in tutto il mondo.



Durante la mattinata il Ceo Vannucchi ha illustrato al sindaco Menesini soprattutto l’attività di ricerca e sviluppo portata avanti dall’azienda: dai recenti progetti che hanno ottenuto i finanziamenti di Regione e Unione Europea, a quelli in cantiere che vedranno la luce nelle prossime settimane.