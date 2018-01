Iniziativa della Cna: dimostrazione della stampa in 3D

LUCCA – L’applicazione della stampa 3D al mondo del lavoro identifica la figura dell’artigiano digitale, che è una nuova professione in cui l’artigiano classico si fonde con le nuove tecnologie per dare vita a prodotti innovativi e fortemente personalizzati. Le stampanti 3D permettono di realizzare oggetti di vario genere, possono essere personalizzate a seconda delle esigenze e lavorano materiali plastici, metallici e legnosi in modo economico ed eco-sostenibile.

La Cna di Lucca, con lo scopo di condividere competenze e conoscenze sulle attrezzature che generano innovazione, lavoro e sviluppo, sarà la sede di una dimostrazione pratica di stampa 3D promossa dall’azienda BalubaB, specializzata in questa nuova tecnologia.

La dimostrazione, aperta a tutti e gratuita, si tiene mercoledì 31 gennaio alle ore 18 nella sede provinciale dell’associazione in via Romana, 615P.