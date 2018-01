Iniziati i lavori di manutenzione della scuola di Segromigno in Monte

CAPANNORI – Proseguono i lavori per il miglioramento, la messa in sicurezza e l’accessibilità delle scuole capannoresi. Sono iniziati da pochi giorni i lavori alla scuola primaria di Segromigno in Monte per la riqualificazione dell’area esterna situata davanti all’ingresso della scuola con la creazione di un nuovo spazio pavimentato in continuazione con quello già esistente in modo da ottimizzare l’area fruibile dai bambini e la ritinteggiatura della facciata. Inoltre, i bidoni dei rifiuti saranno collocati in una via laterale per rendere più decorosa l’area all’aperto utilizzata dai bambini. In corso, inoltre, alcuni interventi al nido ‘Grillo Parlante’ di Capannori per la sostituzione delle tende oscuranti, delle veneziane e la manutenzione degli infissi.

Prenderanno inoltre il via a primavera altri lavori che interesseranno

altri plessi scolastici.

«E’ forte l’attenzione che la nostra amministrazione pone alla manutenzione e alla cura degli edifici scolastici del nostro territorio – afferma l’assessore alla scuola Francesco Cecchetti -. Il decoro, la sicurezza e la buona funzionalità delle numerose strutture scolastiche comunali è infatti per noi di fondamentale importanza, perchè siamo convinti che spazi adeguati, funzionali e decorosi aiutino lo svolgimento di una buona attività didattica. Per questo programmiamo con attenzione secondo le varie priorità che si presentano gli interventi necessari da realizzare durante il corso dell’anno».

Vari i lavori in programma a primavera. Alla scuola secondaria di primo grado di Lammari sarà completamente rifatta la pavimentazione esterna e sarà realizzata una rampa per disabili all’uscita del lato est.

I locali mensa della scuola dell’infanzia di Borgonuovo e della scuola primaria di Gragnano saranno dotati di uscite di sicurezza e saranno resi più accessibili con la realizzazione di rampe per disabili. A Borgonuovo la rampa sarà realizzata ex novo, mentre a Gragnano sarà prolungata quella esistente. Alla scuola dell’infanzia di Badia di Cantignano saranno inoltre realizzati lavori di impermeabilizzazione dei muri perimetrali esterni per risolvere il problema delle infiltrazioni d’acqua.

La scuola primaria di Segromigno in Piano sarà interessata da alcune opere finalizzate al miglioramento dell’impianto termico, mentre alla scuola secondaria di primo grado di Capannori sarà realizzato un front office per il personale non docente e sarà installata una porta divisoria nell”Aula del sole’.

Durante le vacanze natalizie alla scuola primaria di San Ginese sono state sostituite le veneziane, mentre alla scuola secondaria di primo grado di Capannori è stata ritinteggiata l’aula magna (in programma il rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura piana) e sono stati realizzati interventi per migliorare la sicurezza interna con l’installazione di alcune pareti di cartongesso.