Iniziati i lavori di ampliamento del cimitero di Altopascio

ALTOPASCIO – Sono partiti i lavori al cimitero di Altopascio. In seguito e grazie alle segnalazioni della cittadinanza, l’amministrazione comunale procederà con una serie di interventi al cimitero di Altopascio, utili sia alle nuove sepolture che alla maggiore e migliore fruibilità dell’area da parte delle persone.

L’ampliamento del cimitero, infatti, ha comportato l’apertura di un secondo ingresso, adiacente a quello principale: la zona, soprattutto quando piove, diventa di difficile attraversamento e proprio per questo motivo il Comune ha dato mandato alla ditta che gestisce i cimiteri di provvedere alla sistemazione e al rifacimento dell’area di accesso, con la deposizione di ghiaia. Lavori in corso anche per le nuove sepolture: il maltempo di queste settimane ha reso impossibile procedere con le ultime tumulazioni. D’accordo con le famiglie e in linea con quanto previsto in questi casi, la ditta ha eseguito le tumulazioni provvisorie, come già accaduto anche altre volte in passato, le aree interessate sono state transennate e a giorni, non appena il terreno sarà asciutto, verranno concluse le operazioni. Il tutto nel minor tempo possibile, data anche la particolarità del luogo e l’importanza che ricopre: anche per questo motivo il Comune si scusa per il disagio nei confronti di quei cittadini che sono in attesa.

L’amministrazione comunale invita i cittadini ad utilizzare lo strumento delle segnalazioni, attraverso l’Urp (0583.216455), la pagina Facebook del Comune o l’email informa@nullcomune.altopascio.lu.it.