Iniziata la prevendita dello spettacolo della compagnia Invicta, ‘Agenzia Matrimoniale’ al Giglio

LUCCA – Si rinnova l’appuntamento che vede ogni anno gli attori della Compagnia Invicta offrire uno spettacolo per le attività del Comitato di Lucca della Croce Rossa Italiana. Sarà il sabato 3 febbraio prossimo la serata che vedrà di scena sul palco del Teatro del Giglio la Compagnia teatrale Invicta con la commedia brilante “Agenzia Matrimoniale” di Stefano Palmucci riadattata in vernacolo lucchese da Cataldo Fambrini. E’ già possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del Teatro del Giglio con il seguente orario dal mercoledì al sabato dalle ore 10.30-13.00 e 15.00-18.00. Prenotazioni e acquisti telefonici, anche con carta di credito, al numero telefonico 0583.465320 (in orario di biglietteria). È anche possibile acquistare i biglietti on line e in tutti i punti vendita del circuito Boxoffice. Per informazioni alla biglietteria tel. 0583.465320 (in orario di apertura al pubblico). E-mail: biglietteria@nullteatrodelgiglio.it