Inizia la seconda fase dei playoff: la Geonova si confronta con la Pielle Livorno

LUCCA – Dopo la prima fase, arriva ovviamente la seconda fase e il gioco si fa per forza più duro ed impegnativo, al Paltagliate, Domenica 6 Maggio alle ore 18:30 scenderà la Pielle Livorno e con lei si darà il via alla seconda fase dei play-off per decidere chi potrà accedere alla finale per la conquista della Serie B

La Pielle con i Dell’agnello, Malvone, Sidoti, Buzzo, Toppo e l’ultimo acquisto Roljic che nelle sole tre partite contro il Pino ha realizzato ben 52 punti, deve essere collocata obbligatoriamente tra le più forti pretendenti alla vittoria finale.

Nella “regular season” la Geonova ha sempre avuto la meglio sui livornesi, stessa cosa accadde lo scorso anno, con una Pielle sempre forte e che si classificò prima al termine della stagione, ma la stessa squadra si trasformo poi nella bestia nera per Piazza e i suoi ragazzi nei play-off dello scorso anno, eliminando la Geonova con un secco uno/due.

Dei livornesi Piazza ci dice “ la Pielle è forte e molto motivata, bisognerà stare molto attenti, teniamo presente che alla Pielle dello scorso anno si sono aggiunti il nostro Benini, Toppo e Roljic, la mia favorita o quella che ritenevo essere la più forte è sempre stata il Pino Dragons e se questi l’hanno battuta qualcosa vorrà dire”

Per il resto si dice abbastanza tranquillo “ tutte le partite sono difficili, quelle dei play-off poi, ma noi ci sentiamo tranquilli, il passare il primo turno ci ha fatto scaricare un po’ d’ansia e dato una buone dose di fiducia nelle nostre possibilità, poi come sempre dipenderà tutto da come entreremo in campo, da come approcceremo la partita”.

Anche in questa fase si giocherà al meglio delle tre partite, la prima è al Palasport Domenica 6 Maggio alle 18:30, la seconda Mercoledi 9 alle 21:15 a Livorno e l’eventuale bella, ancora a Lucca, Domenica 13 Maggio alle 18:30