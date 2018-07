Ingrid Jensen protagonista dell’anteprima di BargaJazz

BARGA – Domenica 8 alle ore 21 Ingrid Jensen & BargaJazz Ensemble protagonisti al Teatro dei Differenti di Barga per il primo appuntamento del BargaJazz Festival, quest’anno inserito nel progetto Borghi Swing. Un’iniziativa ideata e promossa da I-Jazz, l’associazione che riunisce alcuni tra i più noti e seguiti festival jazz italiani, con il sostegno del MiBACT. Un progetto con protagonisti sette festival jazz – rassegna Jazz Visions, BargaJazz Festival, Peperoncino Jazz Festival, Fara Music Festival, Locus Festival, Udin&Jazz-Marano Lagunare, Etnica – e i borghi che li ospitano. Sette borghi selezionati per le loro caratteristiche storiche, paesaggistiche e culturali – Bagnolo e Racconigi (CN), Barga (LU), Diamante (CS), Fara in Sabina (RI), Locorotondo (BA), Marano Lagunare (UD), Vicchio (FI) – che da giugno ad agosto ospiteranno una programmazione di eventi che unisce musica, arte, natura ed enogastronomia.

Borghi Swing nasce per innestare in luoghi dove la tradizione musicale è forte, nuove iniziative con l’obiettivo di rendere più efficace l’azione di valorizzazione di un territorio, facendo leva sulla qualità, la sostenibilità e la promozione culturale. Le proposte di Borghi Swing includono: concerti di musica jazz, pop e world music; iniziative artistiche e culturali con visite guidate al patrimonio storico; percorsi nella natura ed escursioni in mare; viaggi nei sapori alla scoperta dell’enogastronomia locale. Esperienze che legano tradizione e sperimentazione all’insegna della musica di qualità e dell’eccellenza dei luoghi.

Testimonial d’eccezione per Borghi Swing è Gegè Telesforo, jazz vocalist, musicista e autore, tra i volti più amati del jazz made in Italy, che sarà con il suo quartetto ospite a Barga il 17 agosto.

Il concerto di domenica sarà l’anteprima del BargaJazz Festival il cui nucleo centrale si svolgerà tra il 17 e il 25 agosto. La trombettista canadese Ingrid Jensen accompagnata da un ensemble di 12 elementi presenterà una suite inedita di Kenny Wheeler: “Little Sweet Suite”.

Fanno parte dell’Ensemble Mirko Rubegni e Andrea Guzzoletti alle trombe, Massimo Morganti al trombone, Nico Gori al sax alto, Alessandro Rizzardi al sax tenore, Rossano Emili al sax baritono, Angelo Lazzeri alla chitarra, Stefano Onorati al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso, Stefano Paolini alla batteria, Marta Raviglia alla voce e Ingrid Jensen nel ruolo di Kenny Wheeler alla tromba solista.