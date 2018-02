Infortunio sul lavoro ad Altopascio: grave operaio caduto mentre caricava un camion

ALTOPASCIO – Ennesimo incidente sul lavoro, avvenuto questa volta senza conseguenze estreme ad Altopascio, alla Cartiera ‘Ondulati Giusti’, in via delle Cerbaie ad Altopascio.

Protagonista è un uomo addetto al carico dei mezzi, che è caduto da circa due metri, mentre stava probabilmente scaricando del materiale dal proprio camion nel piazzale della ditta.

Nella caduta, l’uomo – dell’età di 61 anni, C.V. le sue iniziali, di Altopascio dove è autotrasportatore in proprio – ha sbattuto violentemente la testa, riportando in questo modo diversi traumi.

Immediatamente è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti i mezzi inviati dalla centrale operativa del 118, mentre gli addetti dell’azienda avevano già prestato i primissimi soccorsi all’uomo.

Le condizioni dell’operaio, sebbene non abbia mai perso conoscenza, sono subito apparse gravi agli operatori sanitari che ne hanno disposto il trasporto all’ospedale Careggi di Firenze per mezzo dell’elisoccorso Pegaso.

Intanto, all’azienda sono arrivati anche gli agenti della polizia municipale di Altopascio che, assieme ai tecnici del settore Prevenzione Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, avranno il compito di definire le esatte cause dell’incidente.