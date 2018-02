Informagiovani: le offerte di lavoro della settimana

LUCCA – SPORTELLO INFORMAGIOVANI DEL COMUNE DI LUCCA:

Lucca 31/01/2018

Oggetto: richiesta pubblicazione all’interno della rubrica “CERCA LAVORO” del vs. Quotidiano.

OFFERTE DAI PRIVATI

Rif. Ig 14/18 Data di pubblicazione 25/01/2018

ALBERGO

Ricerca

N. 1 CUOCO

Requisiti:

Diploma alberghiero,esperienza.

Orario di lavoro: pranzo – cena

Luogo di lavoro: Forte dei Marmi (LU)

Tipo di contratto: stagionale

Durata del contratto: dal 01/06/18 al 10/09/18

Rif. Ig 15/18 Data di pubblicazione 25/01/2018

ALBERGO

Ricerca

N. 1 LAVAPIATTI

Requisiti:

Esperienza, serietà.

Orario di lavoro: 12.00/15.00; 19.00/22.00

Luogo di lavoro: Forte dei Marmi (LU)

Tipo di contratto: stagionale

Durata del contratto: dal 01/06/18 al 10/09/18

Rif. Ig 16/18 Data di pubblicazione 25/01/2018

ALBERGO

Ricerca

N. 1 RECEPTIONISTA

Requisiti:

Diploma o Laurea, conoscenze linguistiche Inglese e Tedesco, buone conoscenze informatiche, conoscenza gestionali alb.

Luogo di lavoro: Forte dei Marmi (LU)

Tipo di contratto: stagionale

Durata del contratto: dal 01/06/18 al 10/09/18

Rif. Ig 17/18 Data di pubblicazione 26/01/2018

ASSOCIAZIONE MUSICALE

Ricerca

N. 1 INSEGNANTE

Requisiti:

Diploma Accademico di 2°livello o Diploma vecchio ordinamento, Pianoforte classico/jazz/pop rock e tastiere. Canto lirico/jazz/moderno, Violino, Violoncello, Flauto traverso, Giocomusica e Propedeutica musicale, Percussioni, Batteria, Chitarra classica/elettrica, Basso elettrico.

Luogo di lavoro: Marina di Pietrasanta (LU)

Tipo di contratto: lavoro accessorio

Rif. Ig 18/18 Data di pubblicazione 27/01/2018

AZIENDA ANIMAZIONE

Ricerca

N. 150 ANIMATORI TURISTICI

Requisiti:

Licenza Media, preferibile conoscenza dell’inglese e del tedesco. Solarità, simpatia, empatia, dinamicità, capacità di lavorare in team.

Profilo ricercato: Animatore/trice turistico/a, Mini Club, Fitness.

Luogo di lavoro: Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Toscana, Veneto

Tipo di contratto: tempo determinato

Durata: dai 2 ai 5 mesi

Rif. Ig 19/18 Data di pubblicazione 29/01/2018

AZIENDA ANIMAZIONE TURISTICA

Ricerca

N. 150/200 ANIMATORI TURISTICI

Requisiti:

Titolo di studio: Diploma

Preferibile, ma non obbligatoria, conoscenza di francese, inglese e tedesco.

Profilo ricercato: Animatore/trice turistico/a.

Luogo di lavoro: Italia e estero

Tipo di contratto: apprendistato, collaborazione occasionale, stagionale, subordinato, collaboratore.

Durata: tempo determinato dal 1 maggio al 15 ottobre

OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

Rif. Ig 1/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 MAGAZZINIERE

Requisiti:

Licenza media, patentino per il muletto valido, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: subordinato

Rif. Ig 2/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO

Requisiti:

Laurea in Ingegnere Meccanica,conoscenza della lingua inglese, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 3/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE ELETTRONICO NEOLAUREATO

Requisiti:

Laurea in Ingegnere Elettronico,conoscenza della lingua inglese, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 4/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 FRESATORE/TORNITORE

Requisiti:

Diploma di maturità, esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 5/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 COMMERCIALE ESTERO JUNIOR

Requisiti:

Laurea,conoscenza della lingua inglese, disponibile per trasferte, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 6/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Requisiti:

Diploma di maturità,esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 7/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 DISEGNATORE MECCANICO

Requisiti:

Diploma di maturità, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 8/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 MONTATORE/MANUTENTORE MECCANICO

Requisiti:

Licenza media, esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 9/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 MONTATORE

Requisiti:

Licenza media, esperienza,patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 10/18 Data di pubblicazione 11/01/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 ADDETTO/A GRAFICA E SVILUPPO SITI INTERNET

Requisiti:

Diploma, conoscenze informatiche, patente B.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Durata contratto: tempo determinato

Rif. Ig 11/18 Data di pubblicazione 16/01/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 4 ADDETTI/E PRODUZIONE CARTARIA

Requisiti:

Diploma tecnico/professionale indirizzo meccanico/elettrico/elettronico/informatico, conoscenze informatiche, disponibilità turni diurni e notturni, serietà, affidabilità.

Orario di lavoro: turni

Luogo di lavoro: Lucca

Durata contratto: tempo determinato

Rif. Ig 12/18 Data di pubblicazione 16/01/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca per stage GiovaniSì

N. 1 ADDETTO/A GESTIONE COMMESSE

Requisiti:

Laurea in Discipline Economiche,conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche windows, office, patente B, automunito. Massimo 29 anni.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: stage

Rif. Ig 13/18 Data di pubblicazione 23/01/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 STAGE AREA AMMINISTRAZIONE – CONTROLLO DI GESTIONE

Requisiti:

Laurea in Economia (neolaureato/a), conoscenza

lingua inglese e Microsoft Office (gradito SAP)

Orario di lavoro: Full Time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: Stage di 6 mesi finalizzato all’assunzione

Per informazioni rivolgersi a:

Informagiovani del Comune di Lucca

Via delle Trombe, 6 Lucca – c/o Centro Culturale Agor

Tel. 0583/442319, mail informagiovani@nullcomune.lucca.it