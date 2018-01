Informagiovani e informadonna, offerte lavoro della settimana

LUCCA – Ecco tutte le offerte di lavoro della settimana elaborate dallo sportello Informagiovani di Lucca. Per informazioni ci si può recare in via delle Trombe, 6, a Lucca, presso il Centro Culturale Agorà (0583/442319, mail informagiovani@nullcomune.lucca.it). Per quanto riguarda le offerte Informadonna, ci si può rivolgere allo sportello telefonando al numero 0583/442416. Lo sportello in Agorà effettua i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì (9-14), martedì e giovedì (14-19), sabato (10-13).

OFFERTE DAI PRIVATI

Rif. Ig 139/17 data pubblicazione 12/12/2017

CALL CENTER

Ricerca

N. 10 OPERATORI TELEFONICI

Licenza Media, conoscenze informatiche di base.

Orario di lavoro: part time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: collaboratore



Rif. Ig 138/17 Data di pubblicazione 25/11/2017

AGENZIA ANIMAZIONE TURISTICA

Ricerca

N. 100 ANIMATORI TURISTICI PER PROSSIMA STAGIONE ESTIVA

Scuola dell’obbligo, preferibile ma non indispensabile lingua inglese. Con o senza esperienza. Previsto corso di formazione

Orario di lavoro: part time

Luogo di lavoro: Villaggi Turistici, Italia

Tipo di rapporto: contratto stagionale

Rif. Ig 133/17 Data di pubblicazione 25/11/2017

AZIENDA DI DISTRIBUZIONE PERIODICI

Ricerca

N. 10 PROMOTER

Requisiti: Patente B, Automuniti e conoscenze di Excel e Posta Elettronica

Orario di lavoro: 7.30 – 8.30

Luogo di lavoro: max 15 km dall’abitazione

Tipo di rapporto: Collaborazione occasionale

OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

Rif. Ig 141/17 Data di pubblicazione 19/12/2017

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 3 MONTATORI MECCANICI

Si richiede diploma tecnico o professionale a indirizzo meccanico o elettrico/elettronico; gradite esperienze di stage e lavorative come addetti al montaggio meccanico. Si richiede disponibilità a lavorare anche nel fine settimana.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: subordinato

Durata del contratto: tempo determinato

Rif. Ig 1/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 MAGAZZINIERE

Requisiti:

Licenza media, patentino per il muletto valido, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: subordinato

Rif. Ig 2/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO

Requisiti:

Laurea in Ingegnere Meccanica,conoscenza della lingua inglese, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 3/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE ELETTRONICO NEOLAUREATO

Requisiti:

Laurea in Ingegnere Elettronico,conoscenza della lingua inglese, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 4/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 FRESATORE/TORNITORE

Requisiti:

Diploma di maturità, esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 5/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 COMMERCIALE ESTERO JUNIOR

Requisiti:

Laurea,conoscenza della lingua inglese, disponibile per trasferte, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 6/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Requisiti:

Diploma di maturità,esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 7/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 DISEGNATORE MECCANICO

Requisiti:

Diploma di maturità, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 8/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 MONTATORE/MANUTENTORE MECCANICO

Requisiti:

Licenza media, esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 9/18 Data di pubblicazione 9/1/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 MONTATORE

Requisiti:

Licenza media, esperienza,patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato



