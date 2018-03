Industrie Celtex: il futuro è già presente ad Altopascio

ALTOPASCIO – Il futuro è già qui, ad Altopascio, e parla Industrie Celtex. L’azienda, con sede a Montecarlo e stabilimenti all’estero, punto di riferimento sul mercato professional nella produzione di carta tissue, ha messo a punto un progetto all’avanguardia da sviluppare proprio ad Altopascio, che risponde a tre obiettivi: proseguire nell’opera di riqualificazione dell’area industriale della cittadina del Tau, garantire massimi livelli di sicurezza, soprattutto quella antincendio, e contribuire sensibilmente al miglioramento della qualità dell’aria e quindi dell’ambiente. In cantiere, infatti, Industrie Celtex ha la realizzazione di un magazzino completamente automatizzato, che riduce il rischio incendi ed investe sulla logistica in modo innovativo e funzionale, rispettando così i principi fondanti dell’Industria 4.0.

Con un investimento complessivo di 25 milioni di euro, Industrie Celtex sta poco a poco cambiando il volto della zona industriale di Altopascio. Tre anni fa l’azienda ha acquisito l’area dell’ex-Mancioli, da tempo in stato di completo abbandono: luogo di bivacco per soggetti emarginati, terreno fertile per rave party, prostituzione e spaccio di droga. I lavori di bonifica e ristrutturazione hanno consentito di recuperare un’estensione totale di 55.000 metri quadrati ed il trasferimento della sede commerciale nel nuovo polo direzionale a novembre 2017, con un conseguente incremento dell’indotto locale.

L’espansione di Celtex su Altopascio prosegue con un’infrastruttura ultratecnologica per una superficie ulteriore di 15 mila metri quadrati. L’immobile, che si svilupperà in altezza per 23 metri, potrà stoccare fino 40mila pallet di prodotto finito e a contraddistinguerlo sarà un aspetto ben preciso: la totale automazione. La struttura, autoportante, sarà infatti perfettamente autonoma, in grado di scaricare, stoccare e ricaricare il prodotto all’occorrenza. Quindi Altopascio diventerà il cuore logistico di Industrie Celtex, concentrando in un unico sito gli attuali Hub logistici dislocati sul territorio toscano. Ecco, che anche il problema degli autotreni in transito nel centro di Altopascio viene così aggirato: l’adiacenza dell’area industriale all’autostrada, la razionalizzazione degli spostamenti e l’eliminazione dei mezzi a motore all’interno dell’area Celtex contribuiranno, infatti, a ridurre l’inquinamento atmosferico e a migliorare la qualità dell’aria.

Oltre all’automazione, però, il magazzino vanterà anche l’utilizzo di un nuovo metodo di prevenzione incendi con sistemi a riduzione di ossigeno, basato sulla diminuzione permanente della concentrazione O2 nei locali protetti.

Un ulteriore valore aggiunto che salvaguarda e preserva l’ambiente, vista la vicinanza all’area protetta del Sibolla e dell’Ex-Fonderia, dove Industrie Celtex conferma il proprio intento di aiutare la città di Altopascio nella riqualificazione dell’area limitrofa in stato di incuria.

Il futuro, in sintesi, è pronto a partire. E troverà casa proprio ad Altopascio.