Individuato e multato dalla polizia municipale di Altopascio: aveva abbandonato i rifiuti

ALTOPASCIO – È stata individuata e fermata mentre scaricava rifiuti a bordo strada in via Firenze, nel centro di Altopascio, vicino al magazzino comunale. Grazie alla telecamera ambientale “No Dumping”, infatti, la Polizia Municipale ha individuato un nuovo caso di abbandono rifiuti, commesso da una cittadina altopascese, che, dopo aver fermato l’auto, ha lasciato a margine della strada diversi sacchi di rifiuti, contenenti materiali di uso domestico: la persona è stata immediatamente multata, con una sanzione di 150 euro.

Continua quindi la battaglia dell’amministrazione D’Ambrosio contro l’inaccettabile pratica dell’abbandono rifiuti: un’azione incivile e profondamente dannosa, non solo nei confronti del decoro urbano, ma anche e soprattutto dell’ambiente e, quindi, della salute di tutti.

«La nostra – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore all’ambiente Daniel Toci – è un’attività quotidiana di controllo, prevenzione e sanzione, che svolgiamo grazie anche a telecamere mobili di ultima generazione che spostiamo sul territorio. Ricordiamo che Ascit svolge il servizio di ritiro ingombranti direttamente a casa e in modo del tutto gratuito, non si capisce quindi per quale motivo qualcuno si ostini ad abbandonare rifiuti in giro per il paese. Chiediamo ancora una volta un aiuto da parte degli altopascesi: la collaborazione fra amministrazione e cittadini funziona, sono tante le segnalazioni che ci arrivano, anche attraverso i canali social del Comune, e sono tutte molto preziose per noi. Continuate a farlo e se vedete qualcuno abbandonare i rifiuti, chiamate immediatamente la Municipale, così gli agenti possono coglierlo sul fatto».

I contatti per le segnalazioni sono: email: informa@nullcomune.altopascio.lu.it; Urp: 0583.216455; Ascit: 800434983; Polizia Municipale: 0583.216338, 335.8030440.