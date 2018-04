Indagati per apologia di fascismo, Cabras (FN): “Continueremo a difendere gli Italiani”

FIRENZE – «La cosiddetta sinistra non ha capito di aver perso le elezioni e che le logiche stantie dell’antifascismo sono state rigettate dalla stragrande maggioranza del popolo Italiano – dichiara Leonardo Cabras, Coordinatore del centro Italia per Forza Nuova – per questo è perfettamente inutile il loro antifascismo d’accatto: la repressione ci fortifica, e la gente non può che schifare sempre più chi perde il proprio tempo e sperpera denaro pubblico per un pericolosissimo striscione a Lucca contro la cittadinanza agli stranieri».

«I magistrati invece di perseguitare le idee provino ad occuparsi della realtà – continua Cabras – invece di svegliare patrioti nel cuore della notte per perquisirne le case in cerca di chissà quali armi, di prendere le impronte digitali e far loro foto segnaletiche, di sequestrare cellulari, dieci pericolosi manifesti, alcuni volantini e qualche pc a caso, usino i soldi degli Italiani contro la mafia nigeriana, per esempio, e la stessa attenzione, sempre per esempio, potrebbero indirizzarla contro gli innumerevoli potenziali terroristi che da troppo tempo stiamo ospitando».

«Cercavano armi, hanno trovato patrioti – continua il dirigente di Forza Nuova – Le nostre armi sono nelle strade sulle labbra degli italiani, sono le nostre idee forti, vincenti e chiare, idee che chi le ha ben chiare da sempre un giorno non lontano ne farà salde colonne sulle quali verrà ricostruita e innalzata la nuova Italia: i persecutori anti Italiani non fermeranno la marcia nazional-popolare», conclude Cabras.

Infine arriva la totale ed incondizionata solidarietà del leader nazionale di Forza Nuova, Roberto Fiore, che dichiara: «Il Deep State ormai è sempre più osteggiato dagli Italiani mentre le nostre idee avanzano vincenti, i miei dirigenti e militanti lo sanno bene e non si fanno di certo intimorire dagli ultimi colpi di coda di questo sistema antipopolare».