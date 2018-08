Incontro tra Sindaco Del Dotto e rappresentanze sindacali di Sea Ambiente

CAMAIORE – Il Sindaco Del Dotto ha incontrato questa mattina, venerdì 3 agosto 2018, le rappresentanze sindacali di Sea Ambiente per approfondire e fornire chiarimenti in merito alle richieste che il Comune di Camaiore ha presentato all’azienda in merito al controllo delle prestazioni di servizio.

In particolare l’Amministrazione Comunale richiede, sia per Sea Ambiente che per i suoi fornitori, l’installazione di apparecchiature GPS sui mezzi di raccolta per verificare i tragitti, un sistema univoco di identificazione dei mezzi e del connesso carico pesato di rifiuti e l’implementazione di un sistema di badge di registrazione dell’assunzione in carico del servizio che possa permettere di verificare la corrispondenza tra il numero di addetti registrato e quello dichiarato nei capitolati di servizio. Nella missiva firmata dal primo cittadino era sancito il principio di legare il pagamento delle fatture emesse da Sea Ambiente, al puntuale ed effettivo controllo preventivo dei costi imputati.

“È stato un incontro molto positivo in cui ho illustrato nei dettagli la nostra posizione sui rapporti con Sea Ambiente e i suoi fornitori. C’è sintonia tra Amministrazione Comunale e organizzazioni sindacali sulle istanze di cambiamento dell’azienda. Richieste che devono necessariamente trovare una risposta concreta per poter concorrere a un vero rilancio della galassia Sea”, le parole del Sindaco Del Dotto.