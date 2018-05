Incontro sui cinema a Lucca: ipotesi di una ‘multisala naturale’, piccole sale sparse per il centro storico

LUCCA – Una ‘multisala naturale’, con piccoli cinema sparsi per il centro storico è l’ipotesi che emerge dall’incontro che si è svolto in Comune sullo stato di salute dei cinema a Lucca. Quello che è chiaro per tutti è che occorre aumentare e rendere stabile il numero delle sale cinematografiche presenti sul territorio, per combattere efficacemente la crisi strutturale del settore, che non ha lasciato indenne neppure il nostro territorio. Per farlo, occorre rilanciare e rafforzare la sinergia tra tutti i soggetti interessati: le associazioni culturali, i cineforum, gli operatori economici, le istituzioni.

L’incontro che si è svolto nella sala del Consiglio di Palazzo Santini, tra gli operatori del settore cinematografico lucchese e le commissioni consiliari cultura ed urbanistica. Tra i primi soggetti, erano presenti i responsabili dei cineforum “Ezechiele” e “Circolo del Cinema”, i vertici della rassegna “Festival del Cinema” e gli operatori e i proprietari delle sale presenti: la famiglia Gialdini e i rappresentanti della Curia arcivescovile, proprietaria dell’ex Cinema Italia. All’incontro ha partecipato anche l’assessora all’urbanistica, Serena Mammini.

«Tutti gli intervenuti hanno voluto sottolineare l’importanza di questa iniziativa – sottolineano Francesca Pierotti e Teresa Leone, presidenti delle commissioni urbanistica e cultura, insieme ai consiglieri comunali di maggioranza Daniele Bianucci (Sinistra con Tambellini), Renato Bonturi (PD) e Gabriele Olivati (Lucca Civica) –. Abbiamo voluto organizzare l’appuntamento, perché siamo convinti di come la nostra Città abbia la fortuna di contare su realtà organizzative forse uniche, che con passione e competenza si impegnano per promuovere la cultura del cinema. E che devono sapere di poter contare sull’appoggio e sul sostegno dell’Amministrazione comunale. L’impegno che ci siamo assunti è che questa non sia un’iniziativa isolata; prevedremo infatti altri incontri, per rafforzare sempre più la collaborazione in questo settore: che sta attraversando una crisi strutturale, con una diminuzione di mercato di sala – ci hanno spiegato gli operatori – nell’ordine del 30/40 per cento».

«Negli ultimi anni, il tema dei cinema a Lucca è stato affrontato troppo spesso sull’onda dell’emergenza – proseguono Francesca Pierotti, Teresa Leone, Daniele Bianucci, Renato Bonturi, Gabriele Olivati – basti pensare alle vicende che hanno riguardato la chiusura del cinema Italia e le ipotesi di chiusura dei cinema Centrale e Astra. Nei prossimi mesi, il Consiglio comunale elaborerà e approverà il piano operativo, ovvero quello che una volta era chiamato regolamento urbanistico: è quindi a nostro avviso arrivato il momento giusto per pensare, anche in questo settore, ad una progettualità più ampia e di lungo respiro. Gli operatori ci hanno spiegato che il mercato cinematografico lucchese richiederebbe oggi un livello stabile (senza cioè che ogni anno una sala rischi improvvisamente di chiudere) di sette/otto sale di media capienza, e che in ogni caso non vada a penalizzare le sale presenti nel Centro storico: dove hanno la propria sede naturale esperienze preziose ed irrinunciabili, come quelle dei cineforum Ezechiele e Circolo del Cinema e del Festival del Cinema. Occorre quindi ragionare con serietà e approfondimento sull’ipotesi di realizzare un multisala a Lucca: con la consapevolezza (condivisa con gli operatori) che ormai è superato il tempo dei grandi multiplex, che sono in affanno anche laddove sono stati nel passato realizzati. E che forse la strada privilegiata da percorrere è l’idea di una sorta di “multisala naturale”: con tante piccole sale sparse nel Centro storico e nell’immediata periferia, e tra loro in rete e in sinergia».