Seravezza: incontro sindaco e vigili urbani: al centro le questioni di salari e orari

SERAVEZZA – Il sindaco Riccardo Tarabella e l’assessore Dino Vené hanno incontrato questa mattina in Municipio i rappresentanti sindacali degli agenti del Comando di Polizia Municipale di Seravezza. L’incontro, programmato fin da lunedì 23 aprile, è servito a discutere le problematiche inerenti i salari, gli orari di lavoro, i compensi accessori e il recupero delle prestazioni lavorative rese nei giorni di festività infrasettimanale, temi che nei giorni scorsi hanno trovato ampio riscontro sulla stampa. L’Amministrazione Comunale ha dato ampia disponibilità ad approfondire le istanze discusse ed a trovare soluzioni che, nel pieno rispetto delle norme di legge, possano rispondere alle attese degli agenti. Ulteriori approfondimenti e incontri si terranno nei prossimi giorni.

Tra gli argomenti trattati, anche quello relativo al riconoscimento dell’orario di lavoro ridotto a 35 ore: una problematica irrisolta dal 2014. Gli agenti della polizia municipale svolgono i loro turni articolati su 36 ore settimanali, le stesse lavorate dagli altri dipendenti comunali. Di conseguenza, i loro salari sono calcolati su questa base, senza che nessun taglio sia mai stato apportato negli anni. Ciò che è venuto meno a partire dal 2014 è la possibilità di lavorare un’ora in meno – 35 ore anziché 36 – in quanto, per il riconoscimento di tale beneficio, legato alla particolare tipologia di lavoro svolto dagli agenti, non è stato riscontrato come impone la legge un adeguato e conseguente beneficio per l’ente comunale in termini numerici di personale impiegato, di riduzione degli straordinari o di attivazione di nuovi servizi da parte del Comando.

«Si tratta senza dubbio di una questione spinosa e di non semplice soluzione – spiega l’assessore Dino Vené – Da parte di questa amministrazione, che il problema l’ha ereditato ma anche trattato, c’è la piena volontà di continuare ad occuparsene. Ciò che deve essere chiarito con estrema decisione, invece, è che agli agenti della polizia municipale non è mai stato ridotto lo stipendio come invece è apparso sulla stampa: una pura e semplice falsità».

Altro “fronte” caldo è quello relativo ai turni festivi infrasettimanali, per i quali sono previsti indennità economica di turno, maggiorazione del 30% sulla retribuzione e riposo compensativo per ogni turno festivo lavorato. In una nota del 1° marzo scorso, l’Aran (l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni) ha chiarito, viste anche le diverse pronunce della Corte di Cassazione, che il riposo compensativo non è previsto. Data l’autorevolezza dei pareri resi dall’Aran sulla normativa contrattuale, il Comune ha pertanto deciso di adeguare le proprie procedure ed è su questo che ha preso vita il confronto.

«Per questa ragione – aggiunge l’assessore Dino Vené – lunedì scorso mi sono personalmente incontrato in forma collegiale con tutti i componenti del corpo di polizia municipale e questa mattina con il sindaco abbiamo ricevuto anche la loro rappresentanza sindacale. Quindi, da parte dell’Amministrazione comunale piena disponibilità, benché le questioni aperte sul tavolo siano di squisita natura tecnica, legate al rispetto di precise normative e al corretto impiego dei denari dei cittadini. Nei prossimi giorni, dopo i dovuti approfondimenti, anche con il Comune di Pietrasanta con il quale abbiamo la funzione associata, daremo le nostre risposte. Aggiungo che mi meraviglia invece, e anche molto, la temeraria uscita del sindacalista di provincia Massimo Petrucci della Cisl Fp, che si è permesso di dare dello scorretto al sottoscritto a mezzo stampa, accusandomi di voler incontrare gli agenti singolarmente anziché confrontarmi con i sindacati. I rappresentanti sindacali che abbiamo incontrato oggi li ho convocati questo lunedì mattina, due giorni prima dell’inutile sparata di Petrucci. Visti i temi in ballo fin dal 2014 mi domando: dov’è stato fino ad oggi il sindacalista Petrucci? Se è così sicuro delle sue affermazioni perché non ha supportato noi e i lavoratori nella ricerca di una soluzione?».

Sulla questione è intervenuto anche il segretario della Fp Uil, Pietro Casciani, che ha dichiarato: «La questione dei vigili del comando di polizia municipale di Seravezza è un tema serio, da affrontare in maniera compatta. Da tempo la Uil Fpl sta seguendo la vicenda, anche con approfondimenti di carattere legale visto che non esiste più un clima interno adeguato che possa favorire la serentià dei lavoratori. E’ ora di dire basta e trovare una soluzione in tempi rapidi».

Assieme a Casciani, parlano anche Giorgio Merlini e Lino Di Clemente: «Il Comune sta penalizzando i dipendenti della Polizia municipale già dalla scorsa amministrazione – proseguono – e siamo arrivato al punto che tutti gli agenti hanno deciso di fare domanda di trasferimento, ben 11 persone. E non poteva essere diversamente: taglio ai salari accessori, accoglimento della circolare dell’Aran che non era obbligatoria con la revoca del bonus delle 35 ore, no al giorno di recupero per chi lavora un festivo infrasettimanale. Si rischia il blocco completo del servizio”.

Le richieste della Uil Fpl vanno ovviamente nella direzione del ripristino di tutto ciò che è stato tagliato, dal pagamento della 35esima ora al ritiro dell’applicazione della circolare Aran, altrimenti i sindacati e i lavoratori dovranno passare alle vie legali e ad azioni di lotta sindacale.