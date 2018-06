Incontro a Palazzo Ducale con Elena Cattaneo sugli Ogm

LUCCA – Sarà la scienziata, docente universitaria e senatrice a vita Elena Cattaneo la prossima ospite degli appuntamenti culturali organizzati dalla Croce Verde P.A. di Lucca. La conferenza, dal titolo ‘OGM: vietare per superstizione, importare per necessità’, si terrà sabato 16 giugno, alle 18, in Sala Ademollo a Palazzo Ducale.

A condurre l’incontro il lucchese Luca Pagani, giovane ricercatore di Antropologia Molecolare presso l’Università di Padova, con esperienza di ricerca a Cambridge e in Estonia.

Il convegno fa parte del ciclo di incontri dal titolo “Intrecci. La bellezza del conoscere”, organizzato dalla Commissione Cultura dell’associazione per promuovere la cultura nella città e dibattere di temi di centrale interesse pubblico. Tutta la cittadinanza è invitata a questo evento di alto livello, patrocinato da Comune e Provincia di Lucca.