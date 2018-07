Incidente mortale sulle Apuane: un escursionista genovese cade sul Monte Macina

QUERCETA – Tragedia mortale sulle Apuane, dove questo pomeriggio un escursionista, classe 1966, originario di Genova è deceduto a seguito di una brutta caduta lungo il fianco del monte. Immediato l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano ma nulla sono valsi i soccorsi e la salma è stata trasportata dal Pegaso all’ospedale Versilia. Con l’uomo anche una donna, riaccompagnata dai soccorritori fino alla Caserma dei Carabinieri.

La coppia genovese, che aveva pernottato al Rifugio Puliti, questa mattina si è messa in cammino per raggiungere la vetta del Monte Macina. I sentieri che caratterizzano questa zona non sono mai banali: un terreno impervio molto aspro, caratterizzato da un alternarsi di sfasciumi, placche, paleo e creste particolarmente affilate.

Da sempre il Monte Macina è considerata una vetta particolarmente severa e infatti gli interventi in zona si susseguono ogni anno, sia in inverno che in estate.

I due, escursionisti esperti originari di Genova, avevano già affrontato lo scorso mese la vetta del Pisanino e avevano deciso di completare la loro esperienza sulle Apuane con questa vetta, espressione del tipico e severo ambiente apuano.

Raggiunta la cima, in fase di discesa l’uomo, classe 1966, improvvisamente è caduto rotolando a valle e andando a finire poco sopra il sentiero 150, a 10 minuti dal Passo Sella, e non c’è stato più nulla da fare.