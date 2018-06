Incidente fatale a Gragnano: uomo rimane schiacciato sotto il trattore

CAPANNORI – Tragico incidente a Gragnano, nel comune di Capannori, dove un uomo di una sessantina di anni ha perso la vita schiacciato dal proprio trattore, che si è ribaltato.

L’uomo aveva lavorato nei campi nei pressi della sua abitazione, quando, poco prima delle 20 di questa sera (21 giugno), nel rientrare a casa, con il mezzo, quando, per cause in corso di accertamento, il trattore si è ribaltato, schiacciando di fatto l’uomo.

Un trauma che non ha lasciato scampo all’uomo, che è morto sul colpo. A niente, infatti, sono valsi i tempestivi soccorsi scattati: la centrale operativa ha subito inviato il personale medico e paramedico per cercare di salvare l’uomo, ma i traumi subiti sono stati così gravi da determinarne la morte sul colpo. Nella speranza che fosse possibile salvare il sessantenne, si è levato in volo anche il Pegaso, ma il suo intervento alla fine non è stato necessario a causa del triste epilogo della vicenda.

Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri: ai militari dell’Arma spetta adesso ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente che potrebbe anche essere dovuta a una manovra sbagliata compiuta dalla vittima dell’incidente.