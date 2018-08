Incendio in via Pontenuovo, chiudere porte e finestre. Ecco cosa fare

PIETRASANTA – Chiudi porte e finestre, spegni il condizionatore e non avvicinarti alla zona dell’incendio. Nel caso ti trovi all’esterno copriti naso e bocca per non respirare direttamente l’aria, allontanati dal luogo dell’incidente andando nella direzione opposta o trasversale alla direzione del vento. Evitare di accedere all’area.

Lo comunica il Comune di Pietrasanta. Il Sindaco Alberto Giovannetti insieme agli operatori del Centro Operativo Comunale, è già sul posto per seguire e coordinare gli interventi. L’incendio è in corso in via Pontenuovo in località Pontenuovo. Sul posto sono già al lavoro i Vigili del Fuoco insieme ad Arpat ed Asl e alle forze dell’ordine. Info ed aggiornamenti su www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts