Incendio di Pietrasanta: allarme rientrato per la tossicità della nube. Lunedì nuove analisi per confermare i risultati

PIETRASANTA – Allarme rientrato per la nube tossica sprigionata dall’incendio divampato ieri a Pietrasanta. Le analisi di Asl e Arpat infatti hanno dato esito negativo per quanto concerne la tossicità delle polveri sottili, ma saranno comunque ripetute lunedì prossimo per verificare i valori.

Intanto, sull’accaduto è intervenuto anche il presidente della Regione, Enrico Rossi.

«Il comportamento di Arpat, Asl e tecnici della Regione è stato esemplare – ha detto -. E’ stato un lavoro di squadra e una lezione per tutti. Le donne e gli uomini delle istituzioni regionali che hanno gestito l’emergenza creata dal tragico incendio del capannone, ieri a Pietrasanta, lo hanno fatto con grande capacità e intelligenza, garantendo alla popolazione una tempestiva e puntuale informazione su quanto stava accadendo, senza reticenze e senza sottovalutare i rischi del caso. Tutto questo ha impedito che si creassero inutili allarmismi e ha consentito ai Comuni della zona di prendere subito tutte le precauzioni necessarie a scongiurare possibili danni alla salute dei cittadini».

«Voglio ringraziare, oltre al personale di Asl, Arpat, e della Regione – ha detto il presidente – vigili del fuoco, volontari, forze dell’ordine e tutti gli uomini delle istituzioni che ieri anno lavorato insieme durante e dopo l’emergenza, sul luogo dell’incendio. Grazie anche ai sindaci che, in pochissimo tempo, si sono attivati e hanno informato la popolazione. La risposta è stata efficace, il sistema ha funzionato. Accanto a questo, occorrerà poi proseguire anche nell’impegno per la prevenzione, per evitare che, in futuro, episodi di questa portata possano tornare a verificarsi».