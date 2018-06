Inaugurazione della mostra: “La tragedia dimenticata GLI ITALIANI DI CRIMEA”

FORTE DEI MARMI – “La Grande Italia” di Ugo Nespolo torna a Villa Bertelli, grazie alla generosa donazione del Cav. Pietro Vanni, imprenditore di S. Miniato e proprietario dell’opera, in poliuretano, realizzata dall’artista per la mostra del 2010 “Forte dei Marmi è made in Italy” sarà la splendida cornice alla mostra “La tragedia dimenticata GLI ITALIANI DI CRIMEA”, che verrà inaugurata sabato 16 giugno alle 18.00 negli spazi espositivi del secondo piano della Villa. Due metri e mezzo di ampiezza per una lunghezza di circa otto metri, scomponibile e utilizzabile anche come seduta, La Grande Italia rimarrà esposta fino al termine della mostra e continuerà a fare bella mostra di sé in occasione di eventi particolari e soprattutto riconducibili al Paese nella sua essenza. “A nome del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ringrazio il Cav. Vanni per il prezioso dono – ha dichiarato il presidente della Fondazione Ermindo Tucci- che consentirà ai visitatori di Forte dei Marmi di ammirare l’opera di un grande Maestro e a Villa Bertelli di arricchire ulteriormente il suo patrimonio artistico”.