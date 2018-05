Inaugurazione del progetto delle scuole di Pieve a Elici “Libri con vista”

PIEVE A ELICI – Mercoledì 30 maggio alle ore 15,15 , nel sagrato della chiesa di Pieve a Elici ci sarà l’ inaugurazione del progetto “Libri con vista”, a cura dei bambini e delle insegnanti delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Pieve a Elici

«Il progetto “Libri con vista” consiste in uno scambio di libri gratuito – affermano le maestre-, libero, con semplici regole condivise fra bambini, famiglie, scuola e comunità di Pieve a Elici, ma anche pellegrini, turisti e tutti coloro che passano e si fermano ad ammirare il nostro splendido panorama. E’ un’esperienza che abbiamo deciso di fare perché ci arricchisce come persone e nello stesso tempo valorizza il nostro territorio. I bambini sono stati coinvolti nella realizzazione della segnaletica e della piccola libreria che è stata collocata presso la chiesa. Noi maestre siamo convinte che leggere un libro ci aiuti a crescere, ci faccia volare lontano…. Di sicuro poterlo fare in una cornice particolare come la nostra trasforma il tutto in un’esperienza unica».