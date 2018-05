Inarrestabili i non competitivi dell’Asd marciatori Antraccoli: un altro fine settimana di successi

LUCCA – Inarrestabili i non competitivi dell’Asd marciatori Antraccoli. Due podi di squadra anche questo week-end, e tanti posizioni a premio per i competitivi impegnati nella gara del Criterium Podistico Toscano.

Sabato comincia con un’iniziativa molto simpatica, la “Torch Run” ovvero il passaggio della fiaccola che preannuncia i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics (quest’anno a Montecatini) da Lucca ed il nostro gruppo non si è fatto scappare l’occasione di onorare la sua presenza accompagnandola per le vie del centro. Per i colori gialloblu erano presenti Massimiliano Frugoli, Mauro Fenili, Barbara Novelli, Giulia Mariti, Emanuele Bozzoli e Luis Tani Stanghellini. Una bella mattinata di sport ed integrazione, vissuta con tanti ragazzi delle scuole della lucchesia.

Sabato 19, nell’ambito del “Sabato si vince” , la marcia di Sant’Angelo in Campo “delle colline lucchesi e parco fluiviale”, con percorsi non competitivi di 2, 6, 12 km, PRIMO POSTO di squadra con 38 “Anatroccoli” presenti, un bel risultato preludio per la domenica.

Domenica 20, alla 34° Porcari Corre, nell’ambito del Trofeo Podistico Lucchese, con percorsi non competitivi collinari di 3, 5, 12, 17 e 20 km, il risultato di maggior rilievo, 210 iscritti, 2° posto nella classifica a squadre, grazie a tutti i nostri podisti e familiari intervenuti per raggiungere questo traguardo.

Sempre domenica, a Livorno, i nostri competitivi impegnati nella “Corrilaviosa”, valida per la classifica individuale del Criterium Podistico Toscano, un percorso stradale, collinare di quasi 14 km; il risultato di maggior rilievo, sempre della nostra Donatella Serafini che stavolta non riesce a salire sul podio ma va a premio con una bellissima 7° posizione nella categoria Ladies.

Risultati importanti anche per gli altri nostri atleti:

tra i Senior maschili a premio Alessandro Orsolini 47°; soddisfatti del risultato anche Gabriele Belluomini, Andrea Pelleriti e Matteo Baldassarri.

nell’Argento maschile, a premio sia lo “zione”del gruppo, Rosario Vitellaro 14° che Claudio Angeloni 20°.

Ma ora … -6 all’evento più atteso del Trofeo podistico lucchese sta per arrivare … domenica 27 maggio, la 42° sgambata del paese di Antraccoli, non competitiva organizzata dall’ Asd marciatori Antraccoli Lucca con ritrovo e partenza dalle ore 7.30 alle ore 8.00 dallo spazio sagra di Antraccoli (LU).