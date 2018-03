In viaggio verso il centro della terra con il CAI Castelnuovo

GARFAGNANA – Il CAI Castelnuovo Garfagnana venerdì sera 09 Marzo ospita una proiezione fotografica presso la sua sede in via Vittorio Emanuele 3, Castelnuovo di Garfagnana. Lo Speleoclub Garfagnana CAI si confronterà con l’attività del Gruppo Mineralogico e Paleontologico di Fornaci di Barga, i cui membri ci faranno vedere gli spettacolari minerali delle apuane e non solo e saranno a disposizione per domande e curiosità. La serata sarà l’occasione per confermare la partecipazione alla speleogita a Tana che Urla e per chiedere informazioni sulle prossime attività.

Domenica 11 marzo tutti potranno partecipare a un’affascinante “viaggio al centro della terra”, nel cuore delle Apuane, alla scoperta degli ambienti sotterranei più suggestivi accompagnati dagli speleologi dello Speleoclub Garfagnana. Tana che Urla “…perché, accostando l’orecchio alla bocca della medesima, s’ode sempre un certo oscuro strepito, o lontano rimbombo, a guisa d’uomo, che colà gridi, ed urli.” Così Antonio Vallisneri, caposcuola dell’idrogeologia moderna, battezza una delle grotte da sempre più visitate della Garfagnana per il rombo dell’acqua che sgorga e fluisce in cascate al suo interno, e alimenta poi il torrente Turrite. Tana che Urla è una cavità carsica che si apre ai piedi del Monte Forato a 615 m s.l.m. poco sopra l’abitato di Fornovolasco. Il costante ed incessante lavoro dell’acqua ha disciolto il grezzone (dolomia) creando una galleria freatica pressoché orizzontale di 400 m di lunghezza, con un dislivello di 48 metri.

Gli speleologi attrezzeranno il percorso con corde per permettervi di provare in sicurezza l’esperienza di un’escursione in una grotta con il solo utilizzo di casco, lampada frontale, imbraco in un ambiente al naturale senza le infrastrutture dei percorsi turistici. Dopo un breve avvicinamento, entreremo in grotta da un piccolo ingresso per vedere una prima sala, percorsa dal torrente e dalla cascata il cui rumore dà il nome all’antro. La grotta è ricca di concrezioni calcaree cristalline, con colorazioni che vanno da trasparenti a scure. Proseguendo troveremo una diramazione che conduce alla sala del silenzio, ricca di concrezioni fango e detriti depositati dalle piene del torrente. Risalendo invece il torrente si arriva al termine del nostro percorso: un lago dov’è possibile vedere la sagola che guida gli speleosub nel sifone.

Il ritrovo di domenica 11 marzo è alle ore 9.00 in P.za della Posta a Gallicano. Parcheggiate le auto, ci vestiremo degli attrezzi speleo e imboccheremo il sentiero che in breve ci porterà all’ingresso. Pranzo al sacco. Rientro in serata. Occorre equipaggiarsi con vestiario comodo, caldo (ad es. pile o lana, assolutamente da evitare indumenti di cotone – in grotta c’è umido e circa 10°C) e di poco conto; chi ce l’ha, può indossare una tuta da meccanico sopra ai vestiti; ai piedi calzettoni caldi e scarpe antiscivolo (scarpe da trekking o stivali in gomma con suola scolpita), alle mani guanti a perdere (es. per lavare i piatti o da lavoro). È sempre necessario lasciare in auto un ricambio completo di scarpe e mutande.

L’escursione a Tana che Urla è un’uscita sociale del calendario del CAI Castelnuovo di G. ed è aperta a tutti. La quota di partecipazione per i Soci CAI è di 10 €, per i non soci di 15 €. La quota comprende il noleggio dell’attrezzatura speleologica e la copertura assicurativa giornaliera per i non soci. Per partecipare alla speleogita è obbligatorio prenotarsi contattando gli organizzatori entro Venerdì 9 marzo comunicando nome, cognome, data di nascita e CF al fine di attivare l’assicurazione. Per altre informazioni sull’abbigliamento, sul programma, dubbi e curiosità contattateci.

Questa grotta, facile da visitare, rappresenta un ottimo inizio per coloro che vogliono avvicinarsi al mondo della speleologia. Per chi è interessato ad approfondire la pratica speleologica è in calendario il finesettimana del 7-8 aprile per apprendere la tecnica di discesa e risalita su corda, con sabato in palestra di roccia, pernottamento al Rif. Puliti, ad Arni, e domenica escursione in una facile grotta verticale in zona.

Questi appuntamenti sono aperti a tutti e NON E’ RICHIESTA ALCUNA ESPERIENZA: è sufficiente la volontà di mettersi alla prova ed essere in buona forma fisica. Con l’augurio che questa Tana, in cui il Vallisneri fece le osservazioni scientifiche che lo portarono per primo a modellizzare il ciclo perenne delle acque e lo Spallanzani condusse i primi studi di idrogeologia, veda anche i primi passi della vostra carriera di speleologi.

Informazioni e prenotazioni: speleo.garfagnana@nullalice.it – Giulio 349/0535414 – Stefano 328/9636222 – Sezione CAI Castelnuovo di Garfagnana.